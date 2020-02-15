Borussia Dortmund 4-0 Eintracht Frankfurt (ÖZET)

Borussia Dortmund, Bundesliga’nın 22. haftanın açılış maçında Signal Iduna Park Stadı’nda Eintracht Frankfurt’u konuk etti. Sarı-siyahlılar ilk yarıyı 33. dakikada Lukasz Piszczek’in golüyle 1-0 önde tamamlandı.

İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren Borussia Dortmund, 50. dakikada Jadon Sancho, 54. dakikada Erling Haaland ve 74. dakikada Raphael Guerreiro ile 3 gol daha buldu ve karşılaşmadan 4-0 galip ayrıldı.