BUNDESLİGA

Borussia Dortmund 4-0 Eintracht Frankfurt ÖZET İZLE

Borussia Dortmund 4-0 Eintracht Frankfurt (ÖZET)

Almanya Birinci Futbol Ligi’nde (Bundesliga) Borussia Dortmund, sahasında Eintracht Frankfurt’u 4-0 yendi. Mücadelenin özet görüntülerini Yeni Şafak Spor'dan izleyebilirsiniz.

Haber Merkezi AA
Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt maçının özet görüntülerini haberimizden izleyebilirsiniz.

Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt maçının özet görüntülerini haberimizden izleyebilirsiniz.

Borussia Dortmund, Bundesliga’nın 22. haftanın açılış maçında Signal Iduna Park Stadı’nda Eintracht Frankfurt’u konuk etti. Sarı-siyahlılar ilk yarıyı 33. dakikada Lukasz Piszczek’in golüyle 1-0 önde tamamlandı.

İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren Borussia Dortmund, 50. dakikada Jadon Sancho, 54. dakikada Erling Haaland ve 74. dakikada Raphael Guerreiro ile 3 gol daha buldu ve karşılaşmadan 4-0 galip ayrıldı.

  • Borussia Dortmund puanını 42’ye çıkardı. Eintracht Frankfurt ise 28 puanda kaldı.

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