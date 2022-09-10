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Dzeko ve Pjanic'ten Rusya tepkisi: Maça çıkmak istemiyorlar

Bosna Hersek Futbol Federasyonunun, Rusya Futbol Federasyonundan gelen "dostluk maçı" teklifine olumlu yanıt vermesi bölgede tepkilere sebep oldu.

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Haber Merkezi AA
Bosna Hersek ile Rusya arasında hazırlık maçı oynanacak
Pjanic ve Dzeko

Rusya'nın geçen hafta gönderdiği teklifi, komisyon toplantısında değerlendiren Bosna Hersek Futbol Federasyonunun, söz konusu tartışmalı kararı almadan önce UEFA'ya da danıştığı ve UEFA'nın da dostluk maçı oynanmasında bir sakınca görmediği ifade edilirken, Bosna Hersekli ünlü futbolculardan karara tepki geldi.

Futbolculardan Edin Dzeko ve Miralem Pjanic, yerel basına yaptıkları açıklamada, federasyonun "dostluk maçı" teklifine olumlu cevap vermesini eleştirdi.

Dzeko, Rusya'ya gitmek istemediğini, her zaman barıştan yana olduğunu, Bosna Hersek Milli Takımı'nın kiminle oynayacağına karar veren kişinin kendisinin olmadığını ancak bu konuda tutumunun belli olduğunu söyledi ve "Bu zor zamanlarda Ukrayna halkıyla dayanışma içerisindeyim" ifadesini kullandı.

Miralem Pjanic ise "Federasyonun kararını duydum. Bu konuda tutumumu biliyorlar. Beni aradılar, maç hakkında ne düşündüğümü sordular. Ne düşündüğümü söyledim ve sonra farklı bir kararla şaşırdım. Bu, iyi bir karar değil. Söyleyecek bir sözüm yok" değerlendirmesinde bulundu.

Federasyon tarafından yapılan açıklamada ayrıca Bosna Hersek ile Rusya arasındaki dostluk maçının, 19 Kasım'da St. Petersburg'da oynanacağına yer verildi.

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