Hatayspor'dan Galatasaray'a Boupenzda yanıtı

Mbaye Diagne'yi İngiliz ekibi West Bromwich Albion'a kiralayan Galatasaray, forvet transferinde atağa kalktı. Mısırlı futbolcu Mustafa Muhammed'i kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, Hatayspor'un golcüsü Aaron Boupendza'ya teklif yaptı.
Hatayspor Asbaşkanı Ethem Sunar ise Galatasaray'ın teklifini reddettiklerini açıkladı. Radyospor'a konuşan Sunar şunları söyledi:
"Galatasaray'ın teklifini kabul etmedik"
- "Sabah saatlerinde Galatasaray ile bir temasımız oldu ama indirime yanaşmayacağımızı söyledik. Galatasaray'ın son teklifi futbolcu takası ve biraz para. Ama o teklif bize uymayacağı için kabul etmedik. Boupendza için 10 milyon euro ve oyuncunun sonraki satışından yüzde 25'lik pay talep ediyoruz. Önceki gün yaptığım açıklamada, 'Galatasaray'dan herhangi bir oyuncu benim takımımda oynayamaz' derken, Galatasaray'ın verdiği paraları veremeyiz anlamında söyledim. Yoksa Galatasaraylı futbolculara saygı duyuyorum."
'Trabzonspor da istedi'
- "Trabzonspor'un Boupendza için bir talebi oldu. Bütçe ve rakam konusunda onlarla anlaşamadık."