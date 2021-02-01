Boupendza Galatasaray'a transfer olacak mı? Hatayspor'dan Galatasaray'a Boupenzda yanıtı Hatayspor Asbaşkanı Ethem Sunar, Galatasaray'ın golcü oyuncu Boupendza için yaptığı teklifi kabul etmediklerini açıkladı.

Haber Merkezi 01 Şubat 2021, 13:04 Son Güncelleme: 01 Şubat 2021, 13:19 Diğer