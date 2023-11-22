Brezilya-Arjantin maçında tribünlerde olay çıktı: Messi takımı sahadan çekti

Brezilya ile Arjantin arasında oynanan mücadele öncesinde çıkan olaylar, karşılaşmanın yarım saat geç başlamasına neden oldu. Brezilya milli marşının okunduğu sırada tribünlerde olaylar çıkarken, polis ile Arjantin taraftarlar arasında çıkan gerginlik de büyüdü.





Polisler, Arjantinli taraftarların bulunduğu bölüme girdikten sonra, birçok taraftarı darp etti. Arjantin'in kalecisi Emiliano Martinez, polislerin elindeki copu almaya çalışırken, diğer futbolcular da darp eden polislere tepki gösterdi. Yaşanan olaylar sonrasında Lionel Messi, takımı maçtan geri çekti ve soyunma odasına gitti.









🚨Dünya Kupası Elemeleri'nda oynanan Brezilya-Arjantin maçında tribünde büyük olaylar çıktı.



📌Futbolcular ortalığı yatıştırmak için olaya müdahale etti.



📢MS| Brezilya 0-1 Arjantin pic.twitter.com/l81cmaNzY7 — SPOR (@yenisafakspor) November 22, 2023





"İnsanlara nasıl vurduklarını gördük"

Olayların yatışmasından sonra her iki takım da sahaya çıkarken, karşılaşmayı Arjantin 63. dakikada Nicolas Otamendi'nin golüyle 1-0 kazandı. Mücadele sonrasında açıklamalarda bulunan Lionel Messi, "İnsanlara nasıl vurduklarını gördük. Libertadores finalinde de aynısı oldu. Oyundan çok buna odaklanmıştı takım. Soyunma odasına gittik çünkü her şeyi sakinleştirmenin en iyi yolu buydu, bir trajedi olabilirdi" ifadelerini kullandı.





Lionel Messi ile Rodrygo arasında tartışma

Karşılaşmada Messi ile Rodrygo arasında ilginç bir an yaşandı. Rodrygo, "Niye soyunma odasına gittiniz? Korkaklar." ifadesini kullanırken, Messi'nin "Biz Dünya Şampiyonuyuz. Neden korkalım? Ağzından çıkan kelimelere dikkat et" şeklinde bir cevap verdiği iddia edildi.





Lionel Messi ile Rodrygo arasındaki tartışma böyle görüntülendi.pic.twitter.com/UFXr7RCa76 — SPOR (@yenisafakspor) November 22, 2023







