|
Spor

Brezilya-Arjantin maçında tribünlerde olay çıktı: Messi takımı sahadan çekti

2026 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Arjantin, deplasmanda Brezilya'yı 1-0 mağlup ederek gruptaki liderliğini sürdürdü. Mücadele öncesinde taraftarlar arasında çıkan tartışma sonucunda Brezilya polisi, tribünlere girdi ve taraftarları darp etti. Futbolcular, polislere engel olmaya çalışırken, yaşanan olaylar üzerine Arjantin Milli Takımı kaptanı Lionel Messi, takımı sahadan çekti. Mücadele yaklaşık yarım saat geç başladı.

Haber Merkezi
09:59 - 22/11/2023 Çarşamba
Güncelleme: 10:10 - 22/11/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Brezilya-Arjantin maçı çıkan olaylar nedeniyle geç başladı

Brezilya-Arjantin maçı çıkan olaylar nedeniyle geç başladı

Brezilya ile Arjantin arasında oynanan mücadele öncesinde çıkan olaylar, karşılaşmanın yarım saat geç başlamasına neden oldu. Brezilya milli marşının okunduğu sırada tribünlerde olaylar çıkarken, polis ile Arjantin taraftarlar arasında çıkan gerginlik de büyüdü.


Polisler, Arjantinli taraftarların bulunduğu bölüme girdikten sonra, birçok taraftarı darp etti. Arjantin'in kalecisi Emiliano Martinez, polislerin elindeki copu almaya çalışırken, diğer futbolcular da darp eden polislere tepki gösterdi. Yaşanan olaylar sonrasında Lionel Messi, takımı maçtan geri çekti ve soyunma odasına gitti.




"İnsanlara nasıl vurduklarını gördük"

Olayların yatışmasından sonra her iki takım da sahaya çıkarken, karşılaşmayı Arjantin 63. dakikada Nicolas Otamendi'nin golüyle 1-0 kazandı. Mücadele sonrasında açıklamalarda bulunan Lionel Messi, "İnsanlara nasıl vurduklarını gördük. Libertadores finalinde de aynısı oldu. Oyundan çok buna odaklanmıştı takım. Soyunma odasına gittik çünkü her şeyi sakinleştirmenin en iyi yolu buydu, bir trajedi olabilirdi" ifadelerini kullandı.


Lionel Messi ile Rodrygo arasında tartışma

Karşılaşmada Messi ile Rodrygo arasında ilginç bir an yaşandı. Rodrygo, "Niye soyunma odasına gittiniz? Korkaklar." ifadesini kullanırken, Messi'nin "Biz Dünya Şampiyonuyuz. Neden korkalım? Ağzından çıkan kelimelere dikkat et" şeklinde bir cevap verdiği iddia edildi.




#Brezilya
#Arjantin
#Messi
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Fırtına, yağış ve selden etkilenen KOBİ'lere 1 milyon liraya kadar faizsiz kredi ödemesi yapılacak