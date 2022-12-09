Brezilya'da Hırvatistan yenilgisi sonrasında ilk istifa açıklandı

Brezilya'da teknik direktör Tite, görevine veda ettiğini açıkladı.

Tite açıklamasında; "Brezilya'daki görevime veda ediyorum ama bunu dram haline getirmeye gerek yok. 1.5 yıl önce zaten açıklamıştım. Benim yerime geçebilecek başka harika teknik direktörler var" dedi.

Brezilya, Hırvatistan karşısında penaltılarla mağlup olarak Dünya Kupası'na veda etti. Grubundan lider olarak çıkan Sambacılar, son 16 turunda Güney Kore'yi mağlup etmişti. Çeyrek finalde Hırvatistan ile karşılaşan Brezilya, 90 dakikası 0-0, 120 dakikası 1-1 biten maç sonrası penaltıları 4-2 kaybederek turnuvaya veda etti.