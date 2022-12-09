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Brezilya'da Hırvatistan yenilgisi sonrasında ilk istifa açıklandı

Brezilya Milli Takımı Teknik Direktörü Tite, Hırvatistan yenilgisi sonrasında görevini bıraktığını açıkladı. Tite, basın toplantısındaki açıklamasında, "Olayı dramatik bir hale getirmeye gerek yok. Uzun süredir buradaydım. Bu takımı çalıştıracak daha iyi teknik adamlar olduğunu biliyorum" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Brezilyada Hırvatistan yenilgisi sonrasında ilk istifa açıklandı
Tite - Brezilya

Brezilya'da teknik direktör Tite, görevine veda ettiğini açıkladı.

Tite açıklamasında; "Brezilya'daki görevime veda ediyorum ama bunu dram haline getirmeye gerek yok. 1.5 yıl önce zaten açıklamıştım. Benim yerime geçebilecek başka harika teknik direktörler var" dedi.

Brezilya, Hırvatistan karşısında penaltılarla mağlup olarak Dünya Kupası'na veda etti. Grubundan lider olarak çıkan Sambacılar, son 16 turunda Güney Kore'yi mağlup etmişti. Çeyrek finalde Hırvatistan ile karşılaşan Brezilya, 90 dakikası 0-0, 120 dakikası 1-1 biten maç sonrası penaltıları 4-2 kaybederek turnuvaya veda etti.


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