SÜPER LİG

Brezilyalı efsane Ronaldinho derbinin skorunu verdi

Brezilya'nın dünya futboluna sunduğu en önemli yıldızlardan olan Ronaldinho, Fenerbahçe-Galatasaray maçı ile ilgili tahminde bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ronaldinhlo.

Ronaldinhlo.

Bu akşam saat 19.00'da Fenerbahçe-Galatasaray derbisini Brezilya futbolunun efsane ismi Ronaldinho yorumladı.

Ronaldinho, Galatasaray'da Bafetimbi Gomis gibi etkili bir silahın olduğunu ifade ederken Fenerbahçe'deki arkadaşları Giuliano ve Josef'in sarı lacivertliler için ciddi önem teşkil ettiğini ifade etti.

  • Yıldız isim ayrıca maçı Fenerbahçe'nin 2-1 kazanacağını tahmin ettiğini söyledi.

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