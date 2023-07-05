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Spor

Brezilya'nın yeni hocası Ancelotti olacak

Brezilya Futbol Federasyonu Başkanı Ednaldo Rodrigues, Real Madrid’in İtalyan teknik direktörü Carlo Ancelotti’nin 2024 Copa America’dan itibaren Brezilya Milli Takımı’nı çalıştıracağını duyurdu.

12:07 . 5/07/2023 Çarşamba
AA
Ancelotti, kariyerinde ilk kez milli takım çalıştıracak.

Ancelotti, kariyerinde ilk kez milli takım çalıştıracak.

Brezilya Futbol Federasyonu Başkanı Ednaldo Rodrigues, İtalyan teknik adam Carlo Ancelotti'nin 2024 Copa Amerika'dan itibaren Brezilya Milli Takımı'nın başına geçeceğini açıkladı.


Rodrigues, Fluminense'nin teknik direktörü Fernando Diniz'in bir yıllığına geçici olarak milli takımı çalıştıracağını açıklarken, Ancelotti'nin de gelecek yıldan itibaren Brezilya'nın başına geçeceğini doğruladı.


64 yaşındaki Ancelotti'nin İspanyol ekibi Real Madrid ile bir yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Copa America ise 20 Haziran 2024'te başlayacak.


Kulüp kariyeri başarılarla dolu İtalyan teknik adamın milli takım düzeyindeki ilk görevi olacak.


Brezilya, 2026 Dünya Kupası elemelerindeki ilk maçında, eylül ayında Bolivya ile karşılaşacak.




#Brezilya Futbol Federasyonu
#Carlo Ancelotti
#Real Madrid
43 dakika önce
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