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Bronckhorst yenilginin sebebini açıkladı: 'Golü aradık ama...'

Bronckhorst yenilginin sebebini açıkladı: 'Golü aradık ama...'

21:532/11/2024, Cumartesi
G: 2/11/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
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Giovanni van Bronckhorst
Giovanni van Bronckhorst

Beşiktaş öne geçtiği karşılaşmada Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup oldu. Yenilgi sonrası teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, kaybedilen puan kaybının sebebini açıkladı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 11. hafta karşılaşmasında Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup oldu.


Ligde alınan üst üste iki yenilginin ardından teknik direktör Giovanni van Bronckhorst basın mensuplarının sorularını yanıtladı.


Giovanni van Bronckhorst şöyle konuştu:
'Oyun karakterimizden uzaktık'

"Çok fazla eksiğimiz vardı. Aslında bizim oyun karakterimizden uzaktık. Takımımı bu sezon hiç bu şekilde oynarken görmedim. Çok fazla top ve ikili mücadele kaybettik."


'Çok üzgünüz'

"Önemli anlarda hatalar yaptık, gole neden olan hatalar yaptık. Böyle bir maç oynarken ilk defa görüyorum takımımı, antrenmanlarda bile böyle değil. Böyle hatalar olduğunda oynamak zor oluyor. Bu performanstan dolayı ve bu mağlubiyetten dolayı çok üzgünüz."

'Oyunu kontrol edemedik'

"İlk yarıda da iyi oynamadık, oyunu kontrol edemedik. İkinci yarıdaki ilk golden sonra, o gol hatadan geldi, bu olabilir, devam etmeniz gerekiyor. Golü aradık ama zorlandık. Normalde bu olmaz. O yüzden bunları söylüyorum. İstediğimiz gibi oynayamadık. İçeride böyle oynayınca da işler zor oluyor."


'Çarşamba günü değişiklikler olabilir'

"Daha önce de söyledim, çok maçımız var. Onur süre aldığında iyi oynadı, iyi antrenmanlar yaptı, bazen rotasyon yapmak iyidir. Bu yüzden de Onur ve Muçi özelinde değişiklikler var. Çarşamba günü de değişiklikler olabilir. Ama bu, böyle oynayacağımız anlamına gelmiyor. Umarım bu sezon son kez böyle oynamışızdır."





#Beşiktaş
#Giovanni van Bronckhorst
#Kasımpaşa

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