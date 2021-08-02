Bronz madalya Rıza Kayaalp'in: Tarihe geçti

Makuhari Messe'de grekoromen stil 130 kiloda Rıza Kayaalap, madalya mücadelesinde İranlı Amin Mirzazadeh ile karşı karşıya geldi.
Rakibine karşı üstün bir oyun sergileyen ve peş peşe çırpmayla bir anda 7-0 öne geçen milli sporcu ilk yarıyı bu skorla önde geçti. İkinci devrede savunmada kalan milli sporcu, 2 sayı verse de karşılaşmayı 7-2 kazandı.
Rıza Kayaalp tarihe geçti
Milli güreşçimiz Rıza Kayaalp, rahmetli Hamit Kaplan'ın ardından üç olimpiyatta da madalya kazanan ikinci Türk güreşçi olarak spor tarihimize geçti.
🥉Rıza Kayaalp, üçüncü olimpiyat madalyasını kazanıyor!🇹🇷👏🏼 pic.twitter.com/XNXlBTV5Pl
🥉Rıza Kayaalp, üçüncü olimpiyat madalyasını kazanıyor!🇹🇷👏🏼 pic.twitter.com/XNXlBTV5Pl— Dr. Mehmet Kasapoğlu (@kasapoglu) August 2, 2021