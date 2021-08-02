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Bronz madalya Rıza Kayaalp'in: Tarihe geçti

Erkekler 130 kg grekoromen stilde milli güreşçimiz Rıza Kayaalp, İranlı rakibi Amin Mirzazadeh'i 7-2 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bronz madalya Rıza Kayaalpin: Tarihe geçti
Rıza Kayaalp

Makuhari Messe'de grekoromen stil 130 kiloda Rıza Kayaalap, madalya mücadelesinde İranlı Amin Mirzazadeh ile karşı karşıya geldi.

Rakibine karşı üstün bir oyun sergileyen ve peş peşe çırpmayla bir anda 7-0 öne geçen milli sporcu ilk yarıyı bu skorla önde geçti. İkinci devrede savunmada kalan milli sporcu, 2 sayı verse de karşılaşmayı 7-2 kazandı.

Rıza Kayaalp tarihe geçti

Milli güreşçimiz Rıza Kayaalp, rahmetli Hamit Kaplan'ın ardından üç olimpiyatta da madalya kazanan ikinci Türk güreşçi olarak spor tarihimize geçti.

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