PREMİER LİG

Bruno Fernandes Premier Lig'de tarihe geçti

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da forma giyen Bruno Fernandes, aralık ayının futbolcusu seçildi. Yıldız oyunu aynı yıl içinde dört kez bu ödülü kazandı.

Haber Merkezi AA
Bruno Fernandes bu sezon 26 maçta 15 gol ve 9 asistle oynadı.

Bruno Fernandes bu sezon 26 maçta 15 gol ve 9 asistle oynadı.

Premier Lig'in internet sitesinde yer alan açıklamada, 26 yaşındaki Portekizli yıldızın aralarında takım arkadaşı Marcus Rashford ve Liverpoollu Muhammed Salah'ın da yer aldığı 7 ismi geride bırakarak ayın futbolcusu ödülüne layık görüldüğü kaydedildi.

Tarihe geçti

Geçen yıl şubat, haziran ve kasım aylarında da ödülün sahibi olan Fernandes, aynı yıl içinde dört kez ayın futbolcusu seçilen ilk isim oldu.

  • Fernandes, aralık ayında Leeds United'ı 6-2 yendikleri maçta iki, 2-2 berabere kaldıkları Leicester City mücadelesinde de bir kez rakip fileleri havalandırmıştı.

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