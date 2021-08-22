Spor Bu işte bir iş var 10 milyon euro istediği futbolcu için şimdi 3 milyon euro istiyor
FUTBOL FUTBOL

Bu işte bir iş var: 10 milyon euro istediği futbolcu için şimdi 3 milyon euro istiyor

Transfer dönemlerinde birçok kulüp istediği oyuncunun transferinde kulüp başkanına takılır. Bu konuya benzer bir olay da Galatasaray ile Steaua Bükreş arasında yaşandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bu işte bir iş var: 10 milyon euro istediği futbolcu için şimdi 3 milyon euro istiyor
Steaua Bükreş Başkanı Gigi Becali

Galatasaray'ın transfer dönemi başında kadrosuna katmak istediği isimlerden biri olan Steaua Bükreşli Morutan için Romanya'dan ilginç haberler gelmeye devam ediyor.

Galatasaray'ın ilgisinin ayyuka çıkmasının ardından basına açıklamalarda bulunan Steaua Bükreş Başkanı Becali, Morutan için tam 10 milyon euro bonservis bedeli istemişti. Sonrasında Galatasaray Başkanı Burak Elmas, iddialara cevap vermiş ve Galatasaray'ı zor durumda bırakacak hamleler içinde olmayacaklarını, Morutan ile de ilgilenmeyeceklerini duyurmuştu.

Tüm bu gelişmelerin ardından Becali, Morutan ile ilgili sürpriz bir çıkış yaptı. Rumen yönetici, Morutan'ın performansından memnun olmadıklarını ve oyuncuyu 3 milyon euro karşılığında bırakabileceğini belirtti.

  • Romanya'dan üst üste gelen bu açıklamalar sonrasında Morutan transferiyle ilgili olarak büyük bir belirsizlik havası yaşanıyor. Fatih Terim'in beğendiğini açıkladığı oyuncu için transfer döneminin sonuna kadarki süreçte yeni bir gelişmenin yaşanıp yaşanmayacağı merak konusu.

Morutan, Steua Bükreş formasıyla çıktığı 107 resmi maçta 14 gol attı 30 da asist yapma başarısı gösterdi.

Abone Ol Google News
Aslan son nefeste kazandı

Aslan son nefeste kazandı

​Galatasaray'a 3 puanı en çok eleştirilen isim kazandırdı.
Süper LigdeTrabzonspor fırtınası

Süper Lig'de
Trabzonspor fırtınası

​Bordo mavililer Süper Lig'de 2'de 2 yaptı.
İkinci elde yaprak kımıldamıyor: Galericiler can sıkıntısından sürekli araç temizliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan madalya alan milli sporcular ile bir araya geldi.

​Son yirmi dört saatin bilançosu belli oldu.

​AK Parti MKYK toplantısı sonrası gündeme ilişkin önemli açıklamalar...

Haritalar'da yeni dönem

Haritalar'da yeni dönem

​Google Haritalar otoyol ücretlerini göstermeye başlıyor.

2022 ve 2023'teki memur zam oranları belli oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan madalyalı sporcuları Beştepe'de misafir etti: Ülkemize yaşattığınız gurur için hepinize teşekkür ediyorum
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan madalyalı sporcuları Beştepe'de misafir etti: Ülkemize yaşattığınız gurur için hepinize teşekkür ediyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda madalya alan milli sporcular ile akşam yemeğinde bir araya geldi. Sporcuları başarılardan dolayı tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sizler sadece madalya kazanmadınız aynı zamanda 7'den 70'e milletimizin tamamının gönlünü de kazandınız. Başarılarla gençlerimiz için umut kaynağı oldunuz. Yangın ve sel felaketleriyle mücadele ettiğimiz zor günlerde milletimize heyecan yaşattınız" şeklinde konuştu. Okçuluk dalında altın madalya kazanan Mete Gazoz'a özellikle teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ben Mete'ye ben farklı bakıyorum. Aynı zamanda tarihi bugüne taşıyan bir gencimiz oldu. Bizim ecdat okçulukta bambaşkaydı. Mete okçuluğu yeni nesillere sevdirecek bir idol olmuştur." ifadelerini kullandı.
Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Birpınar HES'lerin önemini yazdı: Yenilenebilirlerin zirvesinde
Gündem

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Birpınar HES'lerin önemini yazdı: Yenilenebilirlerin zirvesinde

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, Hidroelektrik santrallerinin (HES) önemini vurgulayan bir yazı kaleme aldı. Prof. Dr. Birpınar, yazısında 'Kastamonu'da meydana gelen sel felaketine barajı patlayan bir HES'in neden olduğu' iddiasını da rakamlarla bir kez daha yalanladı.
Taliban talep etti İran Afganistan'a akaryakıt ihracatına yeniden başladı
Dünya

Taliban talep etti İran Afganistan'a akaryakıt ihracatına yeniden başladı

İran'ın, Afganistan'ın büyük bir bölümünü hakimiyetine alan Taliban'ın talebi üzerine ülkeye akaryakıt ihracatına yeniden başladığı bildirildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.