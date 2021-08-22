Bu işte bir iş var: 10 milyon euro istediği futbolcu için şimdi 3 milyon euro istiyor

Galatasaray'ın transfer dönemi başında kadrosuna katmak istediği isimlerden biri olan Steaua Bükreşli Morutan için Romanya'dan ilginç haberler gelmeye devam ediyor.

Galatasaray'ın ilgisinin ayyuka çıkmasının ardından basına açıklamalarda bulunan Steaua Bükreş Başkanı Becali, Morutan için tam 10 milyon euro bonservis bedeli istemişti. Sonrasında Galatasaray Başkanı Burak Elmas, iddialara cevap vermiş ve Galatasaray'ı zor durumda bırakacak hamleler içinde olmayacaklarını, Morutan ile de ilgilenmeyeceklerini duyurmuştu.

Tüm bu gelişmelerin ardından Becali, Morutan ile ilgili sürpriz bir çıkış yaptı. Rumen yönetici, Morutan'ın performansından memnun olmadıklarını ve oyuncuyu 3 milyon euro karşılığında bırakabileceğini belirtti.

Romanya'dan üst üste gelen bu açıklamalar sonrasında Morutan transferiyle ilgili olarak büyük bir belirsizlik havası yaşanıyor. Fatih Terim'in beğendiğini açıkladığı oyuncu için transfer döneminin sonuna kadarki süreçte yeni bir gelişmenin yaşanıp yaşanmayacağı merak konusu.

Morutan, Steua Bükreş formasıyla çıktığı 107 resmi maçta 14 gol attı 30 da asist yapma başarısı gösterdi.