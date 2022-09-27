Spor Dokuz futbolcuya bu sezon Süper Lig transferi kapandı
FUTBOL FUTBOL

Dokuz futbolcuya bu sezon Süper Lig transferi kapandı

Süper Lig’de 9 futbolcu, bu sezon geride kalan 7 haftada 2’şer takımın formasını terletti. Bu isimler ara dönemde Süper Lig’de başka bir takıma transfer olamayacak.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Bu sezon Süper Ligde hangi futbolcular transfer olamayacak?
Arşiv

Ligde bu sezonun başlangıcıyla transfer döneminin bitimi arasında 5 haftalık periyot geçildi.

Bu zaman diliminde sezona başladığı kulüple yollarını ayırıp Süper Lig’de başka takıma transfer olan ve her iki kulüpte de forma giyen 9 futbolcu şunlar:

Emre Akbaba, 7 maçın 4’ünde Trabzonspor ve Antalyaspor’a rakip oldu

Sezona Galatasaray formasıyla başlayan Emre Akbaba, ilk 5 maçın hepsinde forma şansı yakaladı.

Sırasıyla Antalyaspor, Giresunspor, Ümraniyespor, Trabzonspor ve Gaziantep’e karşı mücadele eden Emre, transferin son gününde Adana Demirspor’un yolunu tuttu.

Yeni takımında hemen formayı kapan 30 yaşındaki futbolcu, ligin altıncı haftasında Trabzonspor, yedinci haftasında da Antalyaspor’a karşı ter döktü.

Emre Akbaba böylece ligde geride kalan 7 haftanın 4’ünde Trabzonspor ve Antalyaspor’a rakip oldu.

Adana Demirspor ligin 8. haftasında Galatasaray’ı misafir edecek ve Emre, forma verilmesi halinde eski takımına karşı da mücadele etmiş olacak.

Güney ekibinin 9. haftadaki rakibi ise Emre Akbaba’nın ligin beşinci haftasında Galatasaray formasıyla karşılaştığı Gaziantep FK.

Emre önümüzdeki bu 2 maçta da forma giyerse ilginç bir fikstür istatistiğine imza atacak.

Emre Akbaba
Emre Akbaba

Kouassi ve Kartal Yılmaz’ın da ilk 7 haftada boşu yok

Kouassi ve Kartal da Emre Akbaba gibi ligin henüz başında transfer heyecanı yaşadı ve 7 haftayı da boş geçmedi.

Trabzonspor formasıyla sezon açılışını yapan Kouassi, bordo-mavililerde 5 hafta forma giyip akabinde Karagümrük’e transfer oldu ve yeni takımıyla 2 maçta da şans buldu.

Beşiktaş altyapısında yetişen Kartal da ligin 3 haftasını siyah-beyazlı ekipte geçirirken, son 4 haftada yeni takımı Ümraniyespor’da sahne aldı.

Kartal Kayra Yılmaz
Kartal Kayra Yılmaz

Kerem Atakan Kesgin, transferinden 6 gün sonra eski takımına rakip oldu

Sezon başında Sivasspor forması giyen Kerem, ligin ilk 3 maçında hocası Rıza Çalımbay tarafından şans verilen oyuncular arasında yer aldı.

Genç futbolcu 23 Ağustos’ta Beşiktaş’a transfer olurken ve ligin dördüncü haftasında yapılacak karşılaşmalardan birisi Beşiktaş ile Sivasspor arasındaydı.

Kerem, 29 Ağustos’taki bu müsabakada son 12 dakikada sahaya girdi.

Böylece 22 yaşındaki oyuncu, yeni takımına transfer olduktan 6 gün sonra eski takımına karşı sahaya çıktı.

Kerem Atakan Kesgin
Kerem Atakan Kesgin

9 futbolcuya bu sezon Süper Lig transferi kapandı

Statüye göre, Süper Lig’de bir futbolcu bir sezon içinde ancak 2 takım forması giyebiliyor.

Tescil edildiği iki takımda da forma giyen futbolcunun aynı ligde başka bir takıma transferi kapanırken, farklı liglere transferinde bir engel bulunmuyor.

Bu çerçevede habere konu 9 futbolcu, ara transfer döneminde Süper Lig’de başka bir takıma transfer olamayacak.

Süper Lig'e 243 transfer
SPOR
Süper Lig'e 243 transfer

Tam bir kazma!

'Tam bir kazma!'

​Ünlü yorumcunun Weghorst sözleri tepki çekti.
Üç yerli vazgeçilmezi oldu

Üç yerli
vazgeçilmezi oldu

​Jorge Jesus derbide de bu oyunculara görev verecek
Gerçek maliyeti ortaya çıktı

Gerçek maliyeti
ortaya çıktı

​Galatasaray Icardi'de çok bonkör.
'Derbiyi kazanıp <br>yola devam edelim'

'Derbiyi kazanıp
yola devam edelim'

​Jorge Jesus, Beşiktaş maçı öncesinde oyuncularını motive ediyor.
Yeni sistem

Yeni sistem

​Oyunu domine etmek adına yeni bir anlayışı sahaya yansıtacak.
Amedspor kapatılsın

Amedspor kapatılsın

​Türkiye'nin önde gelen taraftar grupları, Amedspor'un kapatılması için kampanya başlattı.
TFF 1.Lig'e<br>gitti

TFF 1.Lig'e
gitti

​Önder Karaveli'nin çalıştıracağı takım belli oldu.
'Milli takım <br>beni bırakmış'

'Milli takım
beni bırakmış'

​Caner Erkin'den sitem dolu paylaşım.
Resmen açıklandı

Resmen açıklandı

​Slaven Bilic'in yeni takımı belli oldu.
Kadrodan çıkarıldı

Kadrodan çıkarıldı

Ümit Milli Takım'da Arda Güler şoku.
Uçak biletini <br>Fenerbahçe mi aldı?

Uçak biletini
Fenerbahçe mi aldı?

​Tayyip Talha Sanuç'a merak edilen soru yöneltildi.
Madeni paralar <br>satırlar ve taşlar...

Madeni paralar
satırlar ve taşlar...

Bursaspor Başkanı Amedspor maçında yaşananlara isyan etti.
'6 haftayı <br>herkes unutsun'

'6 haftayı
herkes unutsun'

Volkan Demirel soruları yanıtladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.