SÜPER LİG

Bülent Korkmaz: Kazanamıyorsak bile kaybetmememiz lazımdı

Süper Lig’in 27. haftasında deplasmanda Gençlerbirliğine mağlup olan Konyaspor’da Teknik Direktör Bülent Korkmaz, 'Kazanamıyorsak bile kaybetmememiz lazımdı' dedi.

Haber Merkezi İHA
Konyaspor ligde 26 puanla 14. sırada yer alıyor.

Konyaspor ligde 26 puanla 14. sırada yer alıyor.

Fotoğraf: Ali Balıkçı

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bülent Korkmaz, hem ilk yarı hem de ikinci yarı olarak iyi oynadıklarını ifade ederek, “Kazanacağımız maçı kaybettik, onun üzüntüsü var. Hemen hemen istediklerimizi yaptık. Ama futbol sonuç oyunu, sonucu almadan bu iş olmuyor. 1-0 mağlup duruma düştük, hemen akabinde golü bulduk. Üzerine yüzde 100 bir gol kaçırdık. Gol pozisyonlarına da girdik, değerlendiremedik” diye konuştu.

Oyuncularının üzüntüsünün kazanacakları bir maçı kaybetmek olduğunun söyleyen Korkmaz, “Kazanamıyorsak bile kaybetmememiz lazımdı. Bu da olmadı, bu saatten sonra oyundan önemlisi sonucu alabilmek. İnşallah bundan sonra sonucu da alırız” ifadelerini kullandı.

Gençlerbirliği - Konyaspor: 2-1
Gençlerbirliği - Konyaspor: 2-1

Süper Lig'in 27. haftasında Gençlerbirliği sahasında İttifak Holding Konyaspor'u ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazanırken, galibiyet gollerini 59. dakikada Sio ve 82. dakikada Berat kaydetti. Konyaspor'un tek golünü ise 62. dakikada Jevtovic attı.Bu sonucun ardından Gençlerbirliği puanını 31'e yükseltirken, Konyaspor ise 26 puanda kaldı. Gelecek hafta Gençlerbirliği deplasmanda Kayserispor'un konuğu olacak. Konyaspor ise sahasında Sivasspor'u ağırlayacak.

  • Pandemi sürecinden ne kadar etkilendikleri ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Korkmaz, “Herkes fiziksel yeterlilik diye tutturmuş, asıl önemli olan psikolojik olarak nasıl etkilendiğiniz. İkisi beraber olmadan bu iş olmaz” açıklamasında bulundu.


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