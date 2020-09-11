Konyaspor'da Bülent Korkmaz depremi: Yollar ayrılıyor

Bugün başlayacak olan Süper Lig'de ilk haftayı bay geçecek olan Konyaspor'da flaş bir gelişme yaşandı.

Yeşil-beyazlı kulüpte teknik direktör Bülent Korkmaz'ın takımdan ayrılma kararı aldığı bildirildi. TRT Spor'un haberine göre 51 yaşındaki çalıştırıcı, şu sıralarda yönetim ile sözleşme feshi konusunda görüşüyor.

Bülent Korkmaz ile yönetim arasında görüş ayrılıkları olduğu ve ayrılma kararının arkasındaki sebebin bu olduğu aktarıldı.

Kadro dışı bırakılmıştı, tesislerle tek başına çalışıyor Süper Lig'deki ilk maçına 2002 yılında Konya'da Konyaspor-Adanaspor karşılaşmasında çıkan milli kaleci Serkan Kırıntılı, yeşil-beyazlı ekiple çıktığı 153 Süper Lig karşılaşmasında takımına büyük katkılar sundu.Geçen sezon yaşadığı bazı sorunlar nedeniyle istediği performansı sergileyemeyen 35 yaşındaki tecrübeli kaleci, çıktığı 26 lig maçında 30 gol yedi.Yeşil-beyazlı ekiple bir yıl daha sözleşmesi bulunan tecrübeli kaleci, 2015'te giymeye başladığı Konyaspor formasıyla gösterdiği performans neticesinde 2018'de A Milli Takım'a çağrıldı.Adanaspor altyapısından çıkan Serkan Kırıntılı, 2002 yılında Adanaspor formasıyla ilk Süper Lig karşılaşmasına Konya'da Konyaspor'a karşı çıktı.Geçen sezonun son haftalarında teknik direktör Bülent Korkmaz'ın kadro dışı bıraktığı milli kaleci, yeni sezon çalışmalarına altyapı tesislerinde başladı.Serkan Kırıntılı'nın, teklif gelmesi halinde takımdan ayrılmak istediği öğrenildi. "Serkan Kırıntılı'nın herhangi bir alacağı bulunmuyor"Konyaspor Kulübü Asbaşkanı Ali Kemal Işıkçeviren, kaleci Serkan Kırıntılı ile ilgili yaşananları anlattı.Işıkçeviren, Kırıntılı ile görüşmelerin devam ettiğini ancak şu anda teknik direktörün inisiyatifiyle kalecinin altyapı tesislerinde çalıştığını söyledi.Kırıntılı'nın bir antrenörle Tatlıcak Tesisleri'nde takımdan ayrı çalıştığını ifade eden Işıkçeviren, şunları kaydetti:"Serkan Kırıntılı ile uzun süre uyumlu bir şekilde çalıştık. Kendisinin takımımıza değerli katkıları da olmuştur. Ancak bazı dönemlerde kulüpler ile oyuncular arasında böylesine sorunlar yaşanabiliyor. Son dönemdeki gelişmeler de hocamızın tasarrufudur. Yönetim olarak şunun bilinmesini isteriz ki; Serkan Kırıntılı'nın maaş ve ödemeleriyle ilgili kulübümüzden herhangi bir alacağı bulunmuyor. Serkan'ı birçok kulübün istediğine dair medyada haberler görüyoruz ancak henüz resmi bir teklif yapılmadı. Böyle bir teklif gelirse yönetim kurulu olarak konuyu değerlendiririz."Serkan Kırıntılı'nın kırmızı kartı tarihe geçtiGaleri: Aynı maç benzer hareket: Serkan Kırıntılı Fenerbahçe maçında yine cezalı