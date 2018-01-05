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Bülent Uygun Volkan Şen ve Ozan Tufan'a talip

Katar ekibi El-Gharafa'nın teknik direktörü Bülent Uygun yaptığı açıklamada, "Yöneticilerimiz, Arda Turan, Volkan Şen ve Ozan Tufan ile ilgili de görüşmeler yapıyor" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Ozan Tufan, Fenerbahçe'de kadro dışı kalmıştı.

Ozan Tufan, Fenerbahçe'de kadro dışı kalmıştı.

El-Gharafa'nın başına getirilen Bülent Uygun, transfer gündemlerine ilişkin konuştu.

Wesley Sneijder'i transfer eden ve kadrolarına Türk oyuncuları katmak istediklerinin altını çizen tecrübeli teknik adam şunları ifade etti:

  • Yöneticilerimiz, Arda Turan, Volkan Şen ve Ozan Tufan ile ilgili de görüşmeler yapıyor. Arda'nın gelme ihtimali zor çünkü çok sayıda teklif alıyor. Arda'nın Çin'den ve Fransa'dan teklifler aldığını biliyorum. Adı Türk takımları ile de geçiyor ama ben Arda'nın Türkiye'ye döneceğini düşünmüyorum. Ama tabii ki bu futbol, Medipol Başakşehir de çok güçlü bir takım.

Uygun, Sakaryaspor'dan Burak Bekaroğlu'nu, Bucaspor'dan Kerem Atakan Kesgin'i ve Galatasaray'ın genç oyuncusu Atalay Babacan'ı da transfer etmek istediklerini sözlerine ekledi.

Ozan Tufan'ın bileti kesildi
Ozan Tufan'ın bileti kesildi

F.Bahçe’de teknik direktör Aykut Kocaman’ın gözden çıkardığı ve yönetime “satılabilir” raporu verdiği Ozan Tufan kariyerini Avrupa’da sürdürmek istiyor. Menajeri de genç oyuncuya İspanya ve İtalya’da kulüp arıyor.Şu ana kadar resmi bir transfer teklifi gelmeyen genç oyuncunun İspanya’nın Deportivo, Villarreal ve Real Sociedad kulüplerine önerildiği öğrenildi. Ozan'ın kiralık olarak gönderilmesinin de gündemde olduğu belirtildi. Sarı-lacivertlilerin, bu satıştan gelecek parayı yeni transferlerde kullanmayı planladığı öğrenildi.Kocaman üstünü çizdi Aykut Kocaman'ın, Ozan Tufan'ı gözden çıkarmasının arkasında ise oyuncunun tavırlarının olduğu öğrenildi. Deneyimli teknik adamın, oyuncusuna ne kadar yapması gerekenleri anlatsa da Ozan Tufan kendilerine söylenenleri dinlemediği ve kendi bildiğini yaptığı için biletini kestiği belirtildi. Deneyimli teknik adam tarafından yedek bırakılan Ozan, Kocaman'a "Sorun çıkartanlar şikayet edenler forma giyiyor. Ben de mi böyle yapmalıyım" deyince Kocaman tarafından üstü çizildi. Ozan Tufan'ın yaşadığı bu gerginliklerin ardından gözden çıkarıldığı öğrenildi. Ozan Tufan (@ozan)&#39;in paylaştığı bir gönderi (Ara 13, 2017 at 11:42ös PST) Valbuena detayıSkorer'in aktardığına göre ise Aykut Kocaman'la Ozan Tufan arasında yaşanan ve iplerin kopmasına neden olan diyalog şöyle gerçekleşti;"Kocaman’ın futbolcuya sakatlanan Valbuena’nın yerine Aatıf’ın oynadığı ve futbolcu geriye gelmediği için Mehmet Topal ile orta sahayı güçlendirdiğini ifade etti. Bu cevaptan tatmin olmayan ve farklı bir argüman sunan Ozan, Valbuena ile sezon başından bu yana birlikte oynadığının altını çizerek “Valbuena geri mi geliyordu?” demesi üzerine zaten gerilen ipler tamamen koptu. Ozan Tufan (@ozan)&#39;in paylaştığı bir gönderi (Eki 15, 2017 at 2:52ös PDT)

Sneijder transferini açıkladı
Sneijder transferini açıkladı

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra Nice'e transfer olan ve Fransa'da beklentileri karşılayamayan Wesley Sneijder sürpriz bir transfer imza attı.Yıldız futbolcu Katar Ligi ekiplerinden Al Gharafa ile anlaşma sağladı.Pazar günü 1.5 yıllık sözleşmeye imza atacağı belirtilen Sneijder'e ciddi bir yıllık ücret verileceği ifade edildi.Hatırlanacağı üzere Al Gharafa Kulübü geçtiğimiz günlerde teknik direktörlük görevine Osmanlıspor'la yollarını ayıran Bülent Uygun'u getirmişti.Sneijder: Harika bir macera olacakMLS ekiplerinden LA Galaxy'den teklifi geri çeviren Sneijder, Al Gharafa'ya transferini resmen duyurdu.33 yaşındaki yıldız orta saha yaptığı açıklamada, "Katar'a gidiyorum, harika bir macera ve eğlenceli bir meydan okuma olacak" ifadelerini kullandı. Wesley Sneijder (@sneijder10official)&#39;in paylaştığı bir gönderi (Ağu 13, 2017 at 7:39öö PDT)

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