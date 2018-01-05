Bülent Uygun Volkan Şen ve Ozan Tufan'a talip

El-Gharafa'nın başına getirilen Bülent Uygun, transfer gündemlerine ilişkin konuştu.

Wesley Sneijder'i transfer eden ve kadrolarına Türk oyuncuları katmak istediklerinin altını çizen tecrübeli teknik adam şunları ifade etti:

Yöneticilerimiz, Arda Turan, Volkan Şen ve Ozan Tufan ile ilgili de görüşmeler yapıyor. Arda'nın gelme ihtimali zor çünkü çok sayıda teklif alıyor. Arda'nın Çin'den ve Fransa'dan teklifler aldığını biliyorum. Adı Türk takımları ile de geçiyor ama ben Arda'nın Türkiye'ye döneceğini düşünmüyorum. Ama tabii ki bu futbol, Medipol Başakşehir de çok güçlü bir takım.

Uygun, Sakaryaspor'dan Burak Bekaroğlu'nu, Bucaspor'dan Kerem Atakan Kesgin'i ve Galatasaray'ın genç oyuncusu Atalay Babacan'ı da transfer etmek istediklerini sözlerine ekledi.

Ozan Tufan'ın bileti kesildi F.Bahçe’de teknik direktör Aykut Kocaman’ın gözden çıkardığı ve yönetime “satılabilir” raporu verdiği Ozan Tufan kariyerini Avrupa’da sürdürmek istiyor. Menajeri de genç oyuncuya İspanya ve İtalya’da kulüp arıyor.Şu ana kadar resmi bir transfer teklifi gelmeyen genç oyuncunun İspanya’nın Deportivo, Villarreal ve Real Sociedad kulüplerine önerildiği öğrenildi. Ozan'ın kiralık olarak gönderilmesinin de gündemde olduğu belirtildi. Sarı-lacivertlilerin, bu satıştan gelecek parayı yeni transferlerde kullanmayı planladığı öğrenildi.Kocaman üstünü çizdi Aykut Kocaman'ın, Ozan Tufan'ı gözden çıkarmasının arkasında ise oyuncunun tavırlarının olduğu öğrenildi. Deneyimli teknik adamın, oyuncusuna ne kadar yapması gerekenleri anlatsa da Ozan Tufan kendilerine söylenenleri dinlemediği ve kendi bildiğini yaptığı için biletini kestiği belirtildi. Deneyimli teknik adam tarafından yedek bırakılan Ozan, Kocaman'a "Sorun çıkartanlar şikayet edenler forma giyiyor. Ben de mi böyle yapmalıyım" deyince Kocaman tarafından üstü çizildi. Ozan Tufan'ın yaşadığı bu gerginliklerin ardından gözden çıkarıldığı öğrenildi. Ozan Tufan (@ozan)'in paylaştığı bir gönderi (Ara 13, 2017 at 11:42ös PST) Valbuena detayıSkorer'in aktardığına göre ise Aykut Kocaman'la Ozan Tufan arasında yaşanan ve iplerin kopmasına neden olan diyalog şöyle gerçekleşti;"Kocaman’ın futbolcuya sakatlanan Valbuena’nın yerine Aatıf’ın oynadığı ve futbolcu geriye gelmediği için Mehmet Topal ile orta sahayı güçlendirdiğini ifade etti. Bu cevaptan tatmin olmayan ve farklı bir argüman sunan Ozan, Valbuena ile sezon başından bu yana birlikte oynadığının altını çizerek “Valbuena geri mi geliyordu?” demesi üzerine zaten gerilen ipler tamamen koptu. Ozan Tufan (@ozan)'in paylaştığı bir gönderi (Eki 15, 2017 at 2:52ös PDT)