LİGUE 1

Bülent Uygun'dan Sneijder sürprizi

Teknik direktörlük görevine Bülent Uygun'u getiren Al Gharafa Kulübü'nün Nice'ten ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Sneijder ile anlaşma sağladığı iddia edildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Osmanlıspor'da görevine son verilen Bülent Uygun geçtiğimiz günlerde Al Gharafa'ya imza atmıştı.

Osmanlıspor'da görevine son verilen Bülent Uygun geçtiğimiz günlerde Al Gharafa'ya imza atmıştı.

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra Nice'e transfer olan ve Fransa'da beklentileri karşılayamayan Wesley Sneijder'le ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

De Telegraaf'ta yer alan habere göre yıldız futbolcu Katar Ligi ekiplerinden Al Gharafa ile anlaşma sağladı.

Pazar günün 1.5 yıllık sözleşmeye imza atacağı belirtilen Sneijder'e ciddi bir yıllık ücret verileceği ifade edildi.

  • Hatırlanacağı üzere Al Gharafa Kulübü geçtiğimiz günlerde teknik direktörlük görevine Osmanlıspor'la yollarını ayıran Bülent Uygun'u getirmişti.

Menajeri LA Galaxy'i yalanlamıştı

Sneijder'in menajeri Albers, geçtiğimiz dün Fransa basınına yaptığı açıklamada LA Galaxy'e transfer olacağı iddialarını kesin bir dille yalanlamıştı.

De Telegraaf Hollandalı futbolcunun Al Gharafa'ya transferini 'Sneijder çöle gidiyor' başlığıyla duyurdu.
De Telegraaf Hollandalı futbolcunun Al Gharafa'ya transferini 'Sneijder çöle gidiyor' başlığıyla duyurdu.

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