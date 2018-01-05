Bülent Uygun'dan Sneijder sürprizi

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra Nice'e transfer olan ve Fransa'da beklentileri karşılayamayan Wesley Sneijder'le ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

De Telegraaf'ta yer alan habere göre yıldız futbolcu Katar Ligi ekiplerinden Al Gharafa ile anlaşma sağladı.

Pazar günün 1.5 yıllık sözleşmeye imza atacağı belirtilen Sneijder'e ciddi bir yıllık ücret verileceği ifade edildi.

Hatırlanacağı üzere Al Gharafa Kulübü geçtiğimiz günlerde teknik direktörlük görevine Osmanlıspor'la yollarını ayıran Bülent Uygun'u getirmişti.

Menajeri LA Galaxy'i yalanlamıştı

Sneijder'in menajeri Albers, geçtiğimiz dün Fransa basınına yaptığı açıklamada LA Galaxy'e transfer olacağı iddialarını kesin bir dille yalanlamıştı.