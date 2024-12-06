Bülent Uygun'un Galatasaray'a karşı yüzü gülmüyor

Bülent Uygun, kariyerinde 6 farklı takımın başında Galatasaray’a karşı mücadele etti. 53 yaşındaki teknik adam; Sivasspor, Bucaspor, Eskişehirspor, Gaziantepspor, Sincan Belediyesi Ankaraspor ve Çaykur Rizespor ile Galatasaray’a karşı çıktığı 17 maçın sadece 2’sini kazanabildi. Bu müsabakalarda sarı-kırmızılılar, Uygun’un takımlarını 11 kez mağlup ederken, 4 maç ise beraberlikle sona erdi.