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Bülent Uygun'un Galatasaray'a karşı yüzü gülmüyor

Bülent Uygun'un Galatasaray'a karşı yüzü gülmüyor

14:006/12/2024, Cuma
IHA
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Bülent Uygun, bu sezon Sivasspor'un başında çıktığı 14 maçta, 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 yenilgi aldı.
Bülent Uygun, bu sezon Sivasspor'un başında çıktığı 14 maçta, 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 yenilgi aldı.

Süper Lig’de Galatasaray’ı ağırlayacak Sivasspor’da teknik direktör Bülent Uygun, sarı-kırmızılılara karşı 17 maça çıkarken, sadece 2 kez kazanabildi.

Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında Sivasspor, 8 Aralık Pazar günü taraftarı önünde lider Galatasaray’la oynayacak. Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun’un, rakibine karşı şansı tutmuyor.


Bülent Uygun, kariyerinde 6 farklı takımın başında Galatasaray’a karşı mücadele etti. 53 yaşındaki teknik adam; Sivasspor, Bucaspor, Eskişehirspor, Gaziantepspor, Sincan Belediyesi Ankaraspor ve Çaykur Rizespor ile Galatasaray’a karşı çıktığı 17 maçın sadece 2’sini kazanabildi. Bu müsabakalarda sarı-kırmızılılar, Uygun’un takımlarını 11 kez mağlup ederken, 4 maç ise beraberlikle sona erdi.








#Sivasspor
#Bülent Uygun
#Galatasaray

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