Bülent Uygun'un yeni takımı belli oldu

Süper Lig'de son olarak Osmanlıspor'un teknik direktörlüğünü yapan ancak başarılı olamayan Bülent Uygun, görevine son verilmesinin ardından boşta kalmıştı. Uygun'un yeni takımı netleşti.

18 Eylül'den itibaren takım çalıştırmayan 46 yaşındaki teknik adam, Katar Ligi'ne döndü. 2013-2016 yılları arasında Umm-Salal takımını çalıştıran Uygun, Habertürk'ün haberine göre bu kez Al Gharafaa ile anlaşmaya vardı.

Katar ekibi önceki günlerde Kayserispor Teknik Direktörü Mario Sumudica'ya teklifte bulunmuş ancak Rumen teknik adam bu teklifi kabul etmemişti.

46 yaşındaki teknik adam daha önce Sivasspor, Bucaspor, Eskişehirspor, Elazığspor, Gaziantepspor ve Umm Salal'ı çalıştırmıştı.



