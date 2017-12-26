SÜPER LİG

Bülent Uygun Katar takımının başına geçti

Bülent Uygun'un yeni takımı belli oldu

Son olarak Süper Lig takımlarından Osmanlıspor'u çalıştıran Bülent Uygun'un yeni adresi netleşti. Uygun, 2013-2016 yıllarında olduğu gibi tekrar Katar Ligi'nde çalışacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bülent Uygun son çalıştırdığı Osmanlıspor'da başarılı olamamıştı.

Bülent Uygun son çalıştırdığı Osmanlıspor'da başarılı olamamıştı.

Süper Lig'de son olarak Osmanlıspor'un teknik direktörlüğünü yapan ancak başarılı olamayan Bülent Uygun, görevine son verilmesinin ardından boşta kalmıştı. Uygun'un yeni takımı netleşti.

  • 18 Eylül'den itibaren takım çalıştırmayan 46 yaşındaki teknik adam, Katar Ligi'ne döndü. 2013-2016 yılları arasında Umm-Salal takımını çalıştıran Uygun, Habertürk'ün haberine göre bu kez Al Gharafaa ile anlaşmaya vardı.

Katar ekibi önceki günlerde Kayserispor Teknik Direktörü Mario Sumudica'ya teklifte bulunmuş ancak Rumen teknik adam bu teklifi kabul etmemişti.
  • 46 yaşındaki teknik adam daha önce Sivasspor, Bucaspor, Eskişehirspor, Elazığspor, Gaziantepspor ve Umm Salal'ı çalıştırmıştı.


Bülent Uygun: Katar’a dönmeyi düşünüyorum
Bülent Uygun: Katar’a dönmeyi düşünüyorum

Gaziantepspor Teknik Direktörü Bülent Uygun Kulüpler Birliği ve Türkiye Futbol Federasyonu tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Futbol Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu.Uygun, Gaziantepspor'u ligde bıraktıktan sonra şampiyonluğa oynayan bir takımı çalıştırmak istediğini söyleyerek şunları ifade etti:"Bu hafta güçlü bir takımı yenerek moral bulduk. Gaziantep şehri de bize inanmış durumda. Başarmaya çalışıyoruz ama şehrin önde gelenlerinin de bize yardımcı olması lazım. İnşallah Gaziantepspor'u kümede bırakarak olmaz denilen şeyi başaracağız. Eğer ligde kalırsak da bundan sonraki süreçte şampiyonluğa oynayan takımlar haricinde başka takımlarda çalışmak istemiyorum. Katar'dan tekrar 2 teklif var. Olmazsa tekrar oraya dönmeyi düşünüyorum." Kayserispor-Gaziantepspor 3-4

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