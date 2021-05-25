Bundesliga 2'nin gol kralı Serdar Dursun'un yeni takımı belli oldu

Bundesliga 2'de attığı 27 golle gol kralı olmayı başaran Serdar Dursun'un kulübü Darmstadt ile sözleşmesi sona ermişti. 29 yaşındaki futbolcunun transfer olacağı takımla ilgili olarak Alman BILD gazetesi flaş bir istihbarat bilgisini paylaştı.

Buna göre Serdar Dursun gelecek sezon Bundesliga'da forma giyecek. Golcü oyuncunun yeni takımı ise eski Fenerbahçeli futbolcu Max Kruse'nin de formasını giydiği Union Berlin olacak.