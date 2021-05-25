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Bundesliga 2'nin gol kralı Serdar Dursun'un yeni takımı belli oldu

Bundesliga 2'de gol kralı olan ve gösterdiği performansla herkesi kendine hayran bırakan Serdar Dursun'un yeni takımı belli oldu. Alman basını, golcü futbolcunun gelecek sezon Bundesliga'da forma giyeceğini açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bundesliga 2nin gol kralı Serdar Dursunun yeni takımı belli oldu
Serdar Dursun, Bundesliga 2'yi gol kralı olarak tamamladı.

Bundesliga 2'de attığı 27 golle gol kralı olmayı başaran Serdar Dursun'un kulübü Darmstadt ile sözleşmesi sona ermişti. 29 yaşındaki futbolcunun transfer olacağı takımla ilgili olarak Alman BILD gazetesi flaş bir istihbarat bilgisini paylaştı.

Buna göre Serdar Dursun gelecek sezon Bundesliga'da forma giyecek. Golcü oyuncunun yeni takımı ise eski Fenerbahçeli futbolcu Max Kruse'nin de formasını giydiği Union Berlin olacak.

  • Serdar Dursun için Süper Lig'in önemli kulüplerinin de teklif yaptığı iddia edilmişti.
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