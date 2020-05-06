Bundesliga için karar verildi: Mayıs'ta başlayacak

Koronavirüs sonrasında dünyada liglerin ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Arjantin, Fransa ve Hollanda'da ligler iptal olurken bazı ülkelerde maçlara devam etmek için kararlar alıyor.
Almanya hükumeti de Bundesliga'nın Mayıs'ın 2. haftasından sonra başlayacağını duyurdu. Daha önce de Almanya Şansölyesi Angela Merkel, son testlerden sonra 10 kişide koronavirüs çıkması üzerine 15 günlük karantina süresi talep etti ve 22 Mayıs tarihini işaret etti. Liglerin net başlangıç tarihini Bundesliga yönetimi belirleyecek.
Koronavirüs [😷] salgınının damga vurduğu 2020'de en büyük darbelerden birini futbol organizasyonları aldı. Ülke federasyonları tedbirler kapsamında tescil ve iptal yoluna gitmeye başladı
🇦🇷: ❌
🇫🇷: ❌
🇳🇱: ⚪
🇯🇵: 🔁
🇧🇪: 🏆 pic.twitter.com/Ebe7U83jy1
Koronavirüs [😷] salgınının damga vurduğu 2020'de en büyük darbelerden birini futbol organizasyonları aldı. Ülke federasyonları tedbirler kapsamında tescil ve iptal yoluna gitmeye başladı
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