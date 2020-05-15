Bundesliga’da perde açılıyor

Koronavirüs salgınından dolayı alınan tedbirle kapsamında spor organizasyonları ya ertelendi ya da iptal edildi. Ertelenen Almanya Bundesliga’da da liglerin devam edeceği açıklamıştı. Almanya’da 13 Mart tarihinde ertelenen müsabakalar yarın kaldığı yerden devam edecek. Ligin 26. haftası 6 karşılaşma ile başlayacak. Haftanın önemli maçlarından birinde de Borussia Dortmund ile Schalke 04 karşı karşıya gelecek.
Ligde 25 hafta geride kalırken Bayern Münih 55 puanla liderlik koltuğunda otururken, takipçileri Dortmund 51 puanla ikinci ve RB Leipzig ise 50 puanla üçüncü sırada bulunuyor.
Bundesliga’da alınan koronavirüs önlemleri
Almanya’da korona virüs tedbirleri kapsamında maçlar seyircisiz oynanacak. Her karşılaşmadan bir gün önce futbolcular ve teknik ekipler korona virüs testine tabi tutulacak.
Toplu fotoğraf çekimi, tebrik, el sıkışma ve maskot çocuklar olmayacak. Her kişi kendi şişesinden suyunu içecek.
Yedek kulübesindeki futbolcular sosyal mesafe kuralına göre oturacak. Sahadaki 22 futbolcu ve hakemler dışındaki herkes maske takacak. Ayrıca müsabakalarda 3 yerine 5 oyuncu değişik yapılabilecek.
Sahada 22 futbolcu, 18 yedek futbolcu, 5 hakem, 4 top toplayıcı ve takımlardan 20 kişi olacak. Statlarda ise en fazla 300 kişi olabilecek. Futbolcuların statlarda duş almamaları da öneriliyor.
- Bundesliga’da 26. haftanın programı ise şöyle:
- 16 Mayıs Cumartesi
- 16.30 Augsburg - Wolfsburg
- 16.30 Borussia Dortmund - Schalke 04
- 16.30 Fortuna Düsseldorf - Paderborn
- 16.30 Hoffenheim- Hertha Berlin
- 16.30 RB Leipzig - Freiburg
- 19.30 Eintracht Frankfurt - Borussia Mönchengladbach
- 17 Mayıs Pazar
- 16.30 Köln - Mainz 05
- 19.00 Union Berlin - Bayern Münih
- 18 Mayıs Pazartesi
- 21.30 Werder Bremen - Bayer Leverkusen
Bundesliga ekiplerinden Augsburg'ta teknik direktör Heiko Herrlich, kaldıkları otelden çıkıp markete gittiği için Bundesliga'nın getirmiş olduğu karantina kuralları gereği hafta sonu oynanacak Wolfsburg maçında kulübede olamayacak pic.twitter.com/rcAYPefPCI
Bundesliga ekiplerinden Augsburg'ta teknik direktör Heiko Herrlich, kaldıkları otelden çıkıp markete gittiği için Bundesliga'nın getirmiş olduğu karantina kuralları gereği hafta sonu oynanacak Wolfsburg maçında kulübede olamayacak pic.twitter.com/rcAYPefPCI— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) May 14, 2020
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