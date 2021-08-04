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Bundesliga'ya transfer olan Ali Akman takımdan ayrılıyor

Geride bıraktığımız sezonun sonlarına doğru bedelsiz olarak Bursaspor'dan Eintracht Frankfurt'a transfer olan Ali Akman'ın, başka bir takıma kiralık olarak gönderileceği açıklandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bundesligaya transfer olan Ali Akman takımdan ayrılıyor
Ali Akman'ın sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.

Bursaspor'dan ayrıldıktan sonra Almanya Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt ile anlaşan Ali Akman'ın geleceği hakkında flaş bir gelişme yaşandı.

Alman ekibi 19 yaşındaki oyuncunun, başka bir takıma kiralık olarak gitmesi için görüşmeler yaptığını ve bu yüzden son antrenmanda yer almadığını duyurdu.

Hollanda'ya kiralanacak

Basında yer alan haberlerde golcü oyuncunun, Hollanda takımlarından NEC Nijmegen'e kiralanacağı ve transferin kısa süre içerisinde açıklanacağı iddia edildi.

  • Geride bıraktığımız sezon Bursaspor ile 20 karşılaşmada görev yapan Ali Akman, 10 gol ve 4 asistle oynadı. Eintracht Frankfurt ile 2025 yılına kadar sözleşme imzalayan genç oyuncunun, Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 1.5 milyon euro civarında.

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