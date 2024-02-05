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Spor

Bunun adı 'meydan okuma' değil de nedir: İntikam mı alınıyor?

Trabzonspor'un Beşiktaş'a 2-0 yenildiği maçtaki hakem kararları bordo mavili camiada büyük bir tepkiyle karşılandı. Ligde bir önceki hafta oynanan Kasımpaşa maçına da hakem kararları damga vurmuştu. Aynı mücadeledeki taç pozisyonunda oyunun devam etmesini sağlayan yan hakem Mert Bulut'un Gençlerbirliği ile oynanacak kupa maçına atanması 'Trabzonspor'dan intikam mı alınmaya çalışılıyor' yorumlarının yapılmasına neden oldu.

14:53 - 5/02/2024 Pazartesi
Güncelleme: 15:26 - 5/02/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Arda Kardeşler - Hakem
Arda Kardeşler - Hakem

Trabzonspor'un Beşiktaş'a mağlup olduğu maçtan sonra hakem kararları tartışma çıkardı. Bordo mavili camianın başkanı Ertuğrul Doğan, hakem yönetimlerini 'soytarılık' olarak tanımlarken "Mete Kalkavan'ın hakemliğinin bitmesinin ardından Trabzonspor'a operasyon çekiyorlar" şeklinde dikkat çekici bir çıkış yaptı.

Bu konuya ilişkin en somut detay ise Kasımpaşa maçındaki yan hakem Mert Bulut. Bulut, Kasımpaşa maçındaki taç pozisyonunda oyunun devam etmesini sağlayan başrol isimlerden biriydi. Aynı hakemin Gençlerbirliği ile oynanacak kupa maçında görev bulması kamuoyunda tepki çekti.

Eski hakem Deniz Çoban, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Trabzonspor Kasımpaşa maçında, topun taca çıkıp, çıkmadığının tartışıldığı pozisyonun baş aktörü yardımcı hakem Mert Bulut, bir sonraki maçında yine Trabzonspor’un karşılaşmasına atanmış. Bu durum MHK açısından ciddi bir özensizlik. Mert Bulut bu durumu bildirmiş midir, o da başka bir konu" ifadelerini kullandı.

Mete Kalkavan'ın yanında durmuştu

Halil Umut Meler'in uğradığı saldırı sonrasında hakemler bir araya gelmiş ve basın açıklaması yapılmıştı. O süreçte Mete Kalkavan ile birlikte yan yana duran Arda Kardeşler, süreç sonrasında hakemliğe veda eden Kalkavan'ın destekçilerinden biri olmuştu. Trabzonspor camiası yaşanan bu süreçlere dikkat çekiyor ve hakem hatalarının son bulmasını talep ediyor.

Trabzonspor aleyhinde kritik hatalar

Kasımpaşa maçında taç kararı verilmeyen pozisyonda mücadelede 1-1'lik eşitlik sağlanmıştı. Bordo mavililer, Beşiktaş maçında da tartışılan penaltı pozisyonunda oyunun devam etmesi sonrasında kalesinde golü gördü ve maç 1-0 Beşiktaş lehine döndü. Siyah beyazlılar karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı. Trabzonspor iki haftada aldığı olumsuz sonuçların ardından 4. sıraya geriledi.



#Trabzonspor
#Süper Lig
#Mert Bulut
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