Burak Elmas açıkladı: Takımdan ayrılmaları için konuştum

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Falcao ve Feghouli ile görüştüğünü söyleyen Elmas, Morutan iddialarına da yanıt verdi. Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın açıklamaları şu şekilde:
"Diğer kulüplerle beraber hareket ediyoruz"
- "Yönetime geldiğimizden beri kişilerle değil çözümlerle uğraşacağımızı söyledik. Hakem semineri için çağrıldık, özellikle geldim. Şikayet ettiğimiz konularda oyunun güzelleşmesi konusunda çaba göstermemiz gerekiyor. El uzatmazsanız çözüm gelmez. Güzel bir açılış oldu. Galatasaray olarak diğer kulüplerle birlikte hareket ediyoruz. Türkiye'yi gerecek kaos yaratacak hareketler yapmıyoruz. Rakiplerin haklarını da savunuyoruz."
"Genç oyuncuları transfer etmek istiyoruz"
- "Belli bir yaşın altındaki genç oyuncular seçmek istiyoruz. Sözleşmeleri uzun vadeli yapıyoruz, scout ekibinin, hocamızın ciddi bir çalışması var. Galatasaray'ın hak ettiği bir sistem için çabalıyoruz. Türkiye'den ve Avrupa'dan bazı takımlarla görüşüyoruz. Pilot takımı konusunda çalışmaları sürdürüyoruz. Her şeyi planlayarak gidiyoruz."
"Morutan'a resmi teklif yapmadık"
- "Morutan ve Morutan'ın dışındaki bazı oyuncularla da menajer bazlı pazarlama stratejileri yapılıyor. Morutan'a resmi teklif yapmadık. Böyle bir görüşme olmadı. Her menajerle konuşma lisanımız var, menajerlerin oyununa gelmeyeceğiz. Teklif yapmayacağız."
"Halil için kulübüyle görüşüyorum"
- "Halil Dervişoğlu'nun kulübüyle konuşuyorum. Ben şöyle bir karar aldım. Bütün kulüpler ve oyuncu menajerleriyle aracı kullanmadan kendim görüşüyorum. Halil Dervişoğlu bunlardan biri. Birkaç oyuncu daha var."
"Falcao ve Feghouli ile görüştüm"
- "Falcao ve Feghouli ile konuştum, görüştüm. Güzel hizmetleri oldu. Fakat, bu ücret yapısıyla bu maliyetle Galatasaray'ın yeni finansal yapılanması çerçevesinde maaşlarını ödemek mümkün değil. Kulüp bulmalarını istedim."
Burak Elmas: "Morutan ile ilgili resmi teklif, yazışma, görüşme olmadı. Olmayacak!" pic.twitter.com/8xhW9hg7Kj
Burak Elmas: "Morutan ile ilgili resmi teklif, yazışma, görüşme olmadı. Olmayacak!" pic.twitter.com/8xhW9hg7Kj— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) August 2, 2021