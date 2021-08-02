Burak Elmas açıkladı: Takımdan ayrılmaları için konuştum Galatasaray Başkanı Burak Elmas, yaptığı açıklamada bazı oyuncularla takımdan ayrılmaları için görüşme yaptığını söyledi. Transfer konularına da değinen Elmas, Morutan için resmi teklifte bulunmadıklarını söyledi

Haber Merkezi 02 Ağustos 2021, 13:27 Son Güncelleme: 02 Ağustos 2021, 13:44 Yeni Şafak