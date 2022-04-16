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Burak Elmas: Onlar da bizim yaşadıklarımızı yaşayacaklar

Nisan ayı olağan divan kurulu toplantısında konuşan Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, "Birbirinden değerli başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk Galatasaray’da önemli bir hizmet yarışına girdiler, taşın altına ellerini soktular. Sizlere garanti ediyorum onlar da bizim yaşadıklarımızı yaşayacaklar. Bu kişiye mahsus bir muamele değil artık” dedi.

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Haber Merkezi DHA
Burak Elmas: Onlar da bizim yaşadıklarımızı yaşayacaklar
Galatasaray Başkanı Burak Elmas

Galatasaray Lisesi’nde gerçekleşen nisan ayı olağan divan kurulu toplantısında konuşan Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, “Atilla İlhan’ın söylediği gibi, 'Ayrılıklar da sevdaya dahil. Çünkü ayrılanlarla hala sevgili'. Bugün huzurlarınızda yaklaşık 9 ay önce bu salonda teşekkür konuşması yaptıktan 9 ay sonra son divan toplantımızda bu salondan size 38’inci başkan olarak konuşmamı yapıyorum. Galatasaray’da birçok olağan genel kurul oldu. Birçok ayrışmalar oldu. Şunun teminatını verebilirim ki her ne olursa olsun en son gerçekleşen olağan genel kurulumuzun bizim tarafımızdan Galatasaray’da ileriye dönük tamiri zor bir yara açmasına, ileride Galatasaray’ın birleşmesine engelleyecek, herhangi bir sorun olmasına izin vermeyeceğiz. Olan oldu artık ileriye bakmak lazım. Çünkü Galatasaray çok kritik bir dönemden geçiyor. Galatasaray en önemli unsuru olan değerleri ve aile bütünlüğü uzun zamandır tehdit altında. Galatasaray’ın içinde bulunduğu bu durumu hissederek bir mücadele vermek şart" diye konuştu.

"Galatasaray'ı ileriye taşımalarına izin verin"

Başkanlık seçimleriyle ilgiliyse başkan Elmas, “Bugün 30 Nisan’da birbirinden değerli başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk Galatasaray’da önemli bir hizmet yarışına girdiler, taşın altına ellerini soktular. Sizlere garanti ediyorum onlar da bizim yaşadıklarımızı yaşayacaklar. Bu kişiye mahsus bir muamele değil artık. Galatasaray’ı kendisine hafta sonu eğlencesi yapmış, Galatasaray’da eleştiriyi geleceğe birlikte gitmek için değil. Kendini tatmin için yapan, arkadaşlarıyla, kişilerle intikamını Galatasaray üzerinden alan, Galatasaray’ı ailesi, yaşadığı değerler olarak değil, bir amaç olarak kullanılan, araç olarak görenler, onlara da bunları yapmaya devam edecekler. Bu insanlar arasında hepinizi ortak kişileri, başkan, yönetim kurulu kim olursa olsun görmeye devam edeceksiniz. Sizlerden önemli ricam var. 30 Nisan’da kim başkanımız seçilirse seçilsin, azınlıkların sesiyle onların yıpratılmasını değil, çoğunluğun desteğiyle onlara Galatasaray’a hizmet etmelerini, onların da Galatasaray’ı ileriye taşınmalarına izin verin. Görevlerinin tamamlanmasına izin verelim. Eleştirileri kişi bazlı değil, konu bazlı yapalım, Bu Galatasaray geleceği için çok önemli” açıklamasında bulundu.

"Lütfen kişisel kavgaları öne koyarak sorunları kişilere zimmetlemekten vazgeçelim"

Elmas, kurulan araştırma kuruluyla ilgili de şunları söyledi: “Divan başkanımız araştırma komisyonu kurdular. Biz cadı avı değil, birinin yolsuzluk, hırsızlık tespiti kesinlikle değil, Galatasaray maddi olarak buraya getirmiş olan yanlışların tespiti ve bunların bir daha Galatasaraylılar tarafından tekrar yapılmaması ve Galatasaray’ın da böyle duruma tekrar gelmemesi için önemsiyorum. Lütfen kişisel kavgaları öne koyarak sorunları kişilere zimmetlemekten vazgeçelim. Burada olan yanlışların tekrar yapılmaması için kontrol mekanizmalarını kurarak ondan çıkacak sonuçların Galatasaray’a faydalı olması için biz üyeler olarak elimizden geleni yapalım.”

  • "En iyi şekilde yeni seçilen başkan ve yönetim kuruluna Galatasaray’ı devredeceğiz"
  • Burak Elmas, yeni seçilecek başkan ve yönetim kuruluna en iyi şekilde Galatasaray'ı devredeceklerini belirterek, "Tüm adaylarımızı Galatasaray’ın tüm iletişim kanallarını şeffafça açarak, onların statta gerekli açıklama yapmalarına izin vererek Galatasaray’a yakışan şekilde bu seçimin geçmesi için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Yapamaya da devam edeceğiz. 30 Nisan tarihine kadar Galatasaray yönetimi ve başkanı Galatasaray’ı temsiline devam edecek. Galatasaray’da bir boşluk olmayacak. En iyi şekilde yeni seçilen başkan ve yönetim kuruluna Galatasaray’ı devredeceğiz” ifadelerini kullandı.

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