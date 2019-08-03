Burak Yılmaz ayağında çatlak var

Beşiktaş'ın Avusturya kampındaki 3'üncü hazırlık maçında İtalya Serie A ekiplerinden Udinese ile oynanan mücadele sonrası Burak Yılmaz'ın ameliyat olduğu sağ ayağında ağrıları arttı.

Bunun üzerine bu sabah Salzburg'da hastaneye götürülen milli futbolcunun ayak tarak kemiğinde küçük bir çatlak olduğu öğrenildi.

Burak Yılmaz'ın en az bir ay sahalardan uzak kalacağı ifade edildi.

Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması

Siyah-beyazlı kulüp, sakatlıkları bulunan Gökhan Gönül, Gary Medel ve Burak Yılmaz'ın son durumları hakkında açıklamada bulundu.

Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;