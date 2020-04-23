SÜPER LİG

Burak Yılmaz: Hayatımın hiçbir döneminde para önceliğim olmadı

Burak Yılmaz hakkında çıkan 'maaş indirimini kabul etmedi' haberlerini yalanladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Burak Yılmaz bu sezon 21 maçta 12 gol ve 3 asistle oynadı.

Burak Yılmaz bu sezon 21 maçta 12 gol ve 3 asistle oynadı.

Beşiktaş Kaptanı Burak Yılmaz, sosyal medya hesabından hakkında çıkan haberlere cevap verdi. Siyah-beyazlı yönetimin maaş indirimi konusunda görüşme yapma talebini geri çevirdiği iddia edilen tecrübeli futbolcu, konuyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

"Hayatımın hiçbir döneminde, hiçbir konuda para önceliğim olmadı. Hedeflerime ulaşmak için her zaman maddi konularda fedakarlıkta bulundum. Şu an tüm dünya olarak bir illet ile mücadele ederken, alacak, verecek peşinde koşacak bir insan olmadığımı anlatmama gerek olmadığını düşünüyorum.

Ancak ülkece birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz bugünlerde, gündemi gerçeğe aykırı olarak işgal eden bir konuda, sadece ve sadece camiam için küçük bir hatırlatma yapmak isterim. Bugün de, yarın da ve ne zaman gerekirse, o zaman da, gerek ülkem için, gerekse de Beşiktaşım için üzerime düşenin fazlasını her zaman yaptım ve yine yaparım."

Burak Yılmaz'ın yaptığı açıklama.
Burak Yılmaz'ın yaptığı açıklama.

Abone Ol Google News

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Podolski futbolculuğunun yanı sıra Türkiye'de...
    Kaydet
    Font

    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

    +
    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.