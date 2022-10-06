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Burak Yılmaz'dan yıllar sonra gelen itiraf: Çok ağladım

Fortuna Sittard forması giyen Burak Yılmaz, Beşiktaş'ta oynadığı dönemde Rizespor karşılaşması sonrası yaşadığı duyguları anlattı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Burak Yılmaz Rizespor maçı sonrasında yaşadıklarını anlattı
Burak Yılmaz, Beşiktaş formasıyla toplam 96 maça çıkmış ve 32 gol atmıştı.

Kariyerini Hollanda Ligi ekibi Fortuna Sittard'da sürdüren Burak Yılmaz, ülke basınına röportaj verdi.

37 yaşındaki golcü oyuncunun 2005 yılında Beşiktaş forması giydiği dönemde Rizespor ile oynanan maçla ilgili bir itirafı dikkati çekti.

Karşılaşmada çok gol kaçırdığı için büyük üzüntü yaşadığını belirten tecrübeli oyuncu, teknik direktör Tigana'nın kendisini futbola geri döndürdüğünü söyledi.

Burak Yılmaz'ın konuyla ilgili açıklamaları şöyle:

  • "Maçtan sonra duştayken ağladım. Hüngür hüngür ağladım. Bu kadar çok fırsatı kaçıran bir forvet asla olmaz diye düşündüm. Tamamen harap oldum. Sonrasında o dönemki teknik direktörümüz Jean Tigana geldi, beni gördü. Bana Michel Platini'nin dahi kendini iyi hissetmediğini anlattı. Bu yorum çok önemliydi. Yola devam edebilmeyi öğrendim. Futbolda, daha doğrusu hayatın tamamında bu çok önemli. Ben dahil herkesin güven duymaya ihtiyacı var. Kariyeriniz adına belki de dönüm noktası olabilecek bir anda size itici güç olabilecek, güç verecek Tigana gibi bir teknik direktöre sahip olmak güzel."

Tigana ve Burak Yılmaz
Tigana ve Burak Yılmaz

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