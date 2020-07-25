SÜPER LİG

Burak Yılmaz sosyal medya hesabından patladı: Bunu yaptıysam şerefsizim

Beşiktaş'tan ayrılarak Lille ile anlaşan Burak Yılmaz, siyah-beyazlı kulüp çekinin arkasına 'karşılıksız' yazdırdığı iddiasına sosyal medyadan sert tepki gösterdi. Tecrübeli futbolcunun daha sonra cevabını sildiği görüldü.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Burak Yılmaz, geçen sezonun devre arasında Trabzonspor'dan geldiği Beşiktaş'ta, 40 resmi maça çıkıp, rakip fileleri 25 kez havalandırma başarısı gösterdi.

Burak Yılmaz, geçen sezonun devre arasında Trabzonspor'dan geldiği Beşiktaş'ta, 40 resmi maça çıkıp, rakip fileleri 25 kez havalandırma başarısı gösterdi.

Gazeteci Ali Fuat Duatepe, Twitter hesabından "Beşiktaş Kaptanı kulüp çekinin arkasına 'karşılıksız' yazdırmaz" ifadelerinin yer aldığı bir paylaşımda bulundu.

Fransa'nın Lille ekibine transfer olması beklenen Burak Yılmaz, hakkındaki bu paylaşıma sert yanıt verdi. Tecrübeli futbolcu, Duatepe'ye cevaben "Eğer ben böyle bir şey yaptıysam şerefsizim ama yapmadıysam bu haberi sana veren de yapan da şerefsizdir" karşılığını verdi.

Burak Yılmaz kısa süre sonra bu yanıtı sildi.

Burak Yılmaz'ın sildiği o cevap
Burak Yılmaz'ın sildiği o cevap

"Ben Beşiktaş'la helalleştim"

Ali Fuat Duatepe daha sonra yaptığı paylaşımda, "Az önce Burak Yılmaz aradı, 'Ben Beşiktaş'la helalleştim. Sıkıntılar yaşandı, bunu aksettirmedik. Beşiktaş için üstüme düşen fedakarlığı yaptığıma inanıyorum' dedi" ifadelerini kullandı.

Alacağına karşılık bonservisini aldı

Beşiktaş'tan 1 milyon euroluk alacağı olan Burak Yılmaz, bu hakkını kulüpte bırakarak bonservisini aldı. Lille ile anlaşmaya varan Burak Yılmaz'ın, kısa süre içerisinde Fransa'ya gitmesi ve yeni takımı ile resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.


İşte Duatepe'nin Burak Yılmaz ile ilgili paylaştığı o belgeler;



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