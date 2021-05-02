Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Spor Burak Yılmaz ve Zeki Çelik için dikkati çeken benzetme
FUTBOL FUTBOL

Burak Yılmaz ve Zeki Çelik için dikkati çeken benzetme

Fransız basınında Nice maçında gol atan Burak Yılmaz ve Zeki Çelik için övgü dolu ifadeler kullanıldı. Bir haberde Burak'ın rakiplerine karşı "zehir" gibi olduğu ifade edilirken, Zeki için ise "hiperaktif" yorumu yapıldı.

Haber Merkezi AA
Burak Yılmaz ve Zeki Çelik için dikkati çeken benzetme
Lille; Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in performansıyla şampiyonluğa koşuyor.

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Lille'de forma giyen milli futbolcular Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in Nice maçında attığı goller, Fransız basınında geniş yer buldu.

"İki kararlı Türk"


Spor gazetesi L'Equipe'in "Lille: Yılmaz ve Çelik, Nice'e karşı yine 2 kararlı Türk" başlıklı haberinde, Lille'in 3 hafta önce Metz karşılaşmasında olduğu gibi Nice'i Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in golleriyle yendiği belirtildi.

Haberde, 2 oyuncunun dünkü maçta etkili performans sergiledikleri vurgulandı.

"Zehir" ve "hiperaktif"

Burak'ın rakiplerine karşı "zehir" gibi olduğunun ifade edildiği haberde, Zeki Çelik'in de sağ bekte "hiperaktif" ve etkili olduğu kaydedildi.

Kamu yayıncısı France Info, haberinde, "Lille, Türkler Yılmaz ve Çelik'in harika golleriyle fark oluşturdu" ifadesini kullandı.

France Football dergisinin haberinde Burak Yılmaz'a ilişkin, "Bu zafer, acımasız Lille'in imparatorluk lideri olan Türk forvetinin mührünü bir kez daha taşıyor" yorumu yapıldı.

Hocasından Burak Yılmaz'a övgü: "Sahanın lideri"
SPOR
Hocasından Burak Yılmaz'a övgü: "Sahanın lideri"

"Maçın adamı Burak Yılmaz"

Foot Mercato internet sitesinin haberinde, "Maçın adamı Burak Yılmaz. Bu Türk, Lille'in sezon sonunun her şeyini değiştiriyor. Burak Yılmaz, dikkatiyle durumu değiştirebiliyor" ifadeleri kullanıldı.

Haberde, Burak Yılmaz'ın 13. dakikada attığı golle Lille'in galibiyetini kolaylaştırdığı belirtildi.

RMC Sport kanalının haberinde, Lille'i galibiyete ulaştırmak için Burak Yılmaz'a 15 dakikanın yeterli geldiği kaydedildi.

  • Ligue 1'in 35. haftasında dün Lille'in evinde Nice'i 2-0 yendiği maçta golleri milli futbolcular Burak Yılmaz ve Zeki Çelik atmıştı.

Lille'de Türk fırtınası: Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'ten muhteşem goller
SPOR
Lille'de Türk fırtınası: Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'ten muhteşem goller


Abone Ol Google News
İstanbulu kana bulayacaklardı

İstanbul'u kana bulayacaklardı

'Otogar bombacıları' tutuklandı.
İlk 11ler belli oldu

İlk 11'ler belli oldu

Galatasaray deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşıyor.
Süre uzatıldı

​İçişleri Bakanlığı'ndan 'muafiyet belgesi' açıklaması.

​Sağlık Bakanlığı son 24 saatin korona bilançosunu açıkladı.

Küme düşen<br> ilk takım belli oldu

Küme düşen
ilk takım belli oldu

39. hafta maçı sonunda Süper Lig'e veda eden ilk takım oldular.

9 yıllık seriyi bozdular

9 yıllık seriyi bozdular

​İtalya Serie A'da şampiyonluklarını ilan ettiler.

Şehidin kanı yerde kalmadı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.