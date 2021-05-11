Burak Yılmaz yılın futbolcusu ödülüne aday

Burak Yılmaz'ın kulübüyle bir sezon daha sözleşmesi bulunuyor.

Fransa Ligue 1’in bitimine 2 hafta kala en yakın rakibi Paris Saint-Germain’in 3 puan önünde lider durumda bulunan Lille’de Burak Yılmaz fırtınası esiyor.

Bu sezon forma giydiği 26 lig maçında 15 gol atıp 5 de asist yaparak takımının zirvede yer almasında büyük pay sahibi olan golcü futbolcu, Fransa Ligue 1’de en iyi futbolcu ödülüne aday gösterildi.

Paris Saint-Germain’den Neymar ve Mbappe, Lyon’dan Memphis Depay ve Monaco’dan Wissam Ben Yedder’le birlikte en iyi oyuncu ödülünü almak için yarışacak olan Burak Yılmaz’ın Lille’in şampiyon olması halinde, ödülü de kazanması bekleniyor.

👑 𝙄𝙣𝙖𝙧𝙧𝙚̂𝙩𝙖𝙗𝙡𝙚@yilmazburak17 est nommé pour le prix du meilleur joueur de @Ligue1UberEats.#TropheesUNFP pic.twitter.com/rh32eupvxl REKLAM May 11, 2021

SPOR Fransız basını Burak Yılmaz'ı yere göğe sığdıramadı: Mbappe'den daha fazla gol attı



