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Spor Burak Yılmaz yılın futbolcusu ödülüne aday
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Burak Yılmaz yılın futbolcusu ödülüne aday

Lille forması altında gösterdiği performansla takımını adım adım şampiyonluğa taşıyan Burak Yılmaz, Fransa’da yılın en iyi oyuncusu ödülüne aday gösterildi.

Haber Merkezi İHA
Burak Yılmaz yılın futbolcusu ödülüne aday
Burak Yılmaz'ın kulübüyle bir sezon daha sözleşmesi bulunuyor.

Fransa Ligue 1’in bitimine 2 hafta kala en yakın rakibi Paris Saint-Germain’in 3 puan önünde lider durumda bulunan Lille’de Burak Yılmaz fırtınası esiyor.

Bu sezon forma giydiği 26 lig maçında 15 gol atıp 5 de asist yaparak takımının zirvede yer almasında büyük pay sahibi olan golcü futbolcu, Fransa Ligue 1’de en iyi futbolcu ödülüne aday gösterildi.

Paris Saint-Germain’den Neymar ve Mbappe, Lyon’dan Memphis Depay ve Monaco’dan Wissam Ben Yedder’le birlikte en iyi oyuncu ödülünü almak için yarışacak olan Burak Yılmaz’ın Lille’in şampiyon olması halinde, ödülü de kazanması bekleniyor.

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