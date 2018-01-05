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Burak Yılmaz'ın takla attığı görüntüler ortaya çıktı

Trabzonspor’un golcüsü Burak Yılmaz’ın Sarıyer’de ölümden döndüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Kazadan hemen önce hızla ilerleyen Yılmaz’ın, aracıyla kaldırıma çarptıktan sonra takla attığı o anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Haber Merkezi IHA
Burak Yılmaz önceki günlerde İstanbul'da aracıyla takla atmış ve kazadan yara almadan kurtulmuştu.

Burak Yılmaz önceki günlerde İstanbul'da aracıyla takla atmış ve kazadan yara almadan kurtulmuştu.

Trabzonspor golcü futbolcusu Burak Yılmaz, geçtiğimiz ay İstanbul Sarıyer’de 34 ET 0056 plakalı lüks spor otomobiliyle trafik kazası geçirmişti.

Taklalar atarak yolun bitişiğindeki alanda park halinde bulunan cipe çarpan Yılmaz, kendi imkanlarıyla aracından çıktıktan sonra polisi beklemeden olay yerinden ayrılmıştı.

Yılmaz’ın ölümden döndüğü kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kazadan saniyeler önce Yılmaz’ın kullandığı aracın yalpalamaya başladığı görülüyor. Ardından kontrolden çıkan aracın kaldırıma çarptığı ve lüks aracın takla atarak yolun bitişiğindeki park alanına düştüğü görülüyor.


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