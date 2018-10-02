SÜPER LİG

Bursaspor küme düştüğü sezonu hatırlatıyor

Bu sezon Süper Lig’de yalnızca 4 kez gol sevinci yaşayan Bursaspor, ilk 7 haftalarda son 13 sezonun en kısır başlangıcını yaptı. Yeşil-beyazlılar son olarak 2003-2004 sezonunun ilk 7 haftasını 4 golle geçerken o sezon küme düşmüştü.

Haber Merkezi DHA
Bursaspor ligde henüz galibiyetle tanışamadı.

Bursaspor ligde henüz galibiyetle tanışamadı.

Fotoğraf: Gürkan DURAL / Kırmızı Beyaz

Süper Lig’de Bursaspor, ilk 7 haftayı 5 puan ile tamamlarken özellikle gol yollarında büyük sorun yaşadı. Yeşil-beyazlılar geride kalan maçlarda yalnızca 4 kez rakip fileleri havalandırabildi. 3 karşılaşmada gol sevinci dahi yaşayamayan Bursaspor, ilk 7 haftalar baz alındığında Süper Lig’deki son 13 sezonunun ise en kısır dönemini geçirdi.

Son olarak 2003/04 sezonunun ilk 7 haftasını 4 golle geçen Bursaspor söz konusu sezonun sonunda ligi 16’ncı sırada tamamlayarak küme düşmüştü.

Ligin en az gol atan takımı

Yeşil-beyazlılar bu sezon gol yollarındaki etkisizliği ile şu an ligin hücum anlamında en kötü takımı oldu. Bursaspor attığı 4 golle ilk 7 maç sonunda ligin en az gol atan takımı konumunda yer aldı. Galibiyete de hasret kalan ve henüz 3 puan ile tanışamayan Bursaspor aynı zamanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile birlikte ligde kazanamayan iki takımdan da birisi.

Evinde etkisini yitirdi

Geçmiş dönemlerdeki iç saha maçlarında taraftarının baskısıyla da birlikte etkili bir oyun ortaya koyan Bursaspor, bu sezon evinde de zorlanıyor. Sahasındaki 3 maçtan da beraberlikle ayrılan yeşil- beyazlı ekip, bu süreçte yalnızca 1 gol kaydedebildi. Böylelikle evinde de en az gol atan iki ekipten biri olan Bursaspor sahasında da son 4 maçtır kazanamadı.

Bursaspor'un Süper Lig'deki son 13 sezonunun ilk 7 haftasında attığı gol sayıları şöyle;

  • 2018/09: 4
  • 2017/18: 13
  • 2016/17: 9
  • 2015/16: 10
  • 2014/15: 11
  • 2013/14: 5
  • 2012/13: 11
  • 2011/12: 13
  • 2010/11: 11
  • 2009/10: 13
  • 2008/09: 12
  • 2007/08: 7
  • 2006/07: 9


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