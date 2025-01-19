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Bursaspor taraftarlarından Filistin koreografisi

Bursaspor taraftarlarından Filistin koreografisi

17:0419/01/2025, Pazar
G: 19/01/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Yeşil-beyazlıların Filistin bayraklı temalı kareografisi.
Yeşil-beyazlıların Filistin bayraklı temalı kareografisi.

TFF 3. Lig'de oynanan Bursaspor-Düzcespor maçı öncesi seremonide ev sahibi ekibi tribünlerinde Filistin bayrağı koreografisi yapıldı. Bursaspor taraftarları, Filistin’deki zulme sessiz kalmazken koreografi sırasında gökyüzüne beyaz güvercinler de salındı.

TFF 3. Lig'in 16. haftasında oynanan Bursaspor-Düzcespor karşılaşmasında, maç öncesi seremonide Bursaspor tribünlerinde Filistin bayrağı koreografisi yapıldı.



Maç öncesi seremonide 40 bini aşkın taraftar; kırmızı, siyah, yeşil ve beyaz renkli pankartları açarak Filistin bayrağı oluşturdu. Koreografi yapılırken gökyüzüne beyaz güvercinler de salındı. Yapılan görsel şölen büyük alkış aldı.





#Bursaspor
#Filistin
#Düzcespor
#Nesine 3. Lig

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