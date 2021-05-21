Bursaspor'da başkan adayından dikkati çeken vaat: "Maçları ücretsiz yapacağız"

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor’da gözler kongreye çevrildi.

5 Haziran'da gerçekleştirilecek olağan genel kurulda başkanlık koltuğu için yarışacak olan Serdar Acarhoroz, dikkat çeken bir projesini duyurdu. Acarhoroz, göreve gelmeleri halinde maçları ücretsiz yaparak, reklam gelirlerini yükseltmeyi hedeflediklerini söyledi.

Serdar Acarhoroz’un açıklaması şu şekilde:

“Maçları ücretsiz yaparak stadımızı en yüksek kapasitede kullanıp, reklam gelirlerimizi artıracağız. Böylece federasyona ödenmesi gereken bedel reklam geliri olarak sağlanırken, takımımıza ayrıca gelir sağlamış olacağız. Bursaspor’a alacaklı olmak için değil, bütün borçlarını ödeyecek projelerimizle, gerçekçi, itibarlı ve şaibesiz bir yönetim için adayız. Göreceksiniz ki hep birlikte Süper Lig’e tekrar damga vurmaya geliyoruz.”

Bursaspor'a alacaklı olmak için değil, tüm borçlarını ödeyecek projelerimizle, gerçekçi, itibarlı ve şaibesiz bir yönetim için adayız.

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