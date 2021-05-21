Spor Bursasporda başkan adayından dikkati çeken vaat "Maçları ücretsiz yapacağız"
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Bursaspor'da başkan adayından dikkati çeken vaat: "Maçları ücretsiz yapacağız"

Bursaspor Kulübü’nde 5 Haziran'da gerçekleştirilecek olağan genel kurulda başkan adayı olan Serdar Acarhoroz, maçları ücretsiz yapıp reklam gelirlerini artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Haber Merkezi İHA
Bursasporda başkan adayından dikkati çeken vaat: Maçları ücretsiz yapacağız
Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor’da gözler kongreye çevrildi.

5 Haziran'da gerçekleştirilecek olağan genel kurulda başkanlık koltuğu için yarışacak olan Serdar Acarhoroz, dikkat çeken bir projesini duyurdu. Acarhoroz, göreve gelmeleri halinde maçları ücretsiz yaparak, reklam gelirlerini yükseltmeyi hedeflediklerini söyledi.

Serdar Acarhoroz’un açıklaması şu şekilde:

  • “Maçları ücretsiz yaparak stadımızı en yüksek kapasitede kullanıp, reklam gelirlerimizi artıracağız. Böylece federasyona ödenmesi gereken bedel reklam geliri olarak sağlanırken, takımımıza ayrıca gelir sağlamış olacağız. Bursaspor’a alacaklı olmak için değil, bütün borçlarını ödeyecek projelerimizle, gerçekçi, itibarlı ve şaibesiz bir yönetim için adayız. Göreceksiniz ki hep birlikte Süper Lig’e tekrar damga vurmaya geliyoruz.”

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