Bursaspor'da Selçuk Şahin sesleri

Yeşil-beyazlı takımda her kesim artık transfer tahtasının açılmasını bekliyor. Daha önce ağustos ayının ilk haftasında açılacağı açıklanan transfer tahtası bir türlü açılamadı. TFF 1. Lig'in ilk haftasında Fatih Karagümrük'e deplasmanda kaybeden yeşil-beyazlılarda, tahtanın açılmasıyla birlikte hareketli günler geçmesi bekleniyor.

Transferin açılmaması sebebiyle yeşil-beyazlı takımın gündeminde olan bazı futbolcular başka ekiplerle anlaştı.

Yeşil-beyazlı yönetim transfer tahtasını açtıktan sonra ilk imzalardan birinin 38 yaşındaki tecrübeli futbolcu Selçuk Şahin olması bekleniyor.