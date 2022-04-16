Bursaspor'dan hakem isyanı: Yazmışsınız senaryoyu

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Bakan Varank’tan heyecanlandıran açıklama: Uzay yolcusu aranıyor

Türkiye'nin uzay programıyla ilgili heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yakın zamanda Türkiye'nin uzaya göndereceği insanları seçmek üzere duyuru yapılacağını belirterek, "Uzaya gidecek Türk vatandaşını orada testlerden geçireceğiz. Yeni Aziz Sancar'lar, Özlem Türeci'ler, Uğur Şahin'ler bu salondan, sizlerin arasından çıkacak. Gençlerin varlığı geleceğin aydınlık Türkiye’sinin en büyük teminatıdır” dedi.