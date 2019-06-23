Bursaspor'un yeni başkanı Mesut Mestan oldu

Bursaspor Kulübü Olağanüstü Genel Kurulu'nda tek aday olarak seçime giren Mesut Mestan, Yeşil-Beyazlı kulübün yeni başkanı seçildi.
Haber MerkeziYeni Şafak
Bursaspor Kulübü Olağanüstü Genel Kurulu'nda yapılan açık oylama sonucunda seçime tek aday olarak giren Mesut Mestan, yeşil beyazlı kulübün yeni başkanı oldu.
Mestan başkan seçildikten sonraki ilk açıklamasında, "Bursaspor'a sahip çıktığınız için ve bu zorlu görevi bize layık gördüğünüz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
Ali Ay yönetimi ibra edilmedi
Bursaspor Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu’nda Ali Ay başkanlığındaki mevcut yönetim kurulu, yapılan açık oylama sonucunda ibra edilmedi. Ali Ay’ın ibra edilmesi için oy çıkmaması dikkat çekti. Ayrıca başkan Ay ve yönetici Cemil Parlakay’ın disiplin kuruluna sevk talebi, oy çokluğuyla genel kurul üyeleri tarafından kabul gördü. Yönetim kurulu üyelerinin alacaklarına karşılık, Bursaspor’un gelirine temlik koyması ise denetleme kurulu tarafından genel kurul üyelerine oylamaya sunuldu. Açık oylama sonucunda oy çoğunluğuyla kararın iptaline karar verildi. Bursaspor Bağımsız Denetleme Kurulu ise ibra edildi.
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