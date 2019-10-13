Buse Naz Çakıroğlu'ndan gümüş madalya: Dünya ikincisi oldu

Rusya'da devam eden Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 51 kiloda ringe çıkan milli sporcu Buse Naz Çakıroğlu, gümüş madalya elde etti.
Ulan Ude kentinde gerçekleştirilen organizasyonda Buse Naz Çakıroğlu, 51 kilo finalinde Rus Liliya Aetbaeva ile karşı karşıya geldi.
Rakibine mağlup olan milli sporcu, podyumun ikinci basamağına çıktı.
Buse Naz Çakıroğlu, yarı finalde, daha önce 6 kez dünya şampiyonu olan Hint Chungneijang Mary Kom Hmangte'yi mağlup etmişti.
Buse Naz Çakıroğlu Dünya İkincisi🥊🇹🇷
Rusya’nın Ulan Ude kentinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası’nda milli boksörümüz Buse Naz Çakıroğlu 51kg finalinde Rus rakibi Liliya Aetbaeva’ya mağlup oldu ve gümüş madalya kazandı!@boksfederasyonu @busenazckroglu pic.twitter.com/wKoaVwJohw
Buse Naz Çakıroğlu Dünya İkincisi🥊🇹🇷
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