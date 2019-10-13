Buse Naz Çakıroğlu'ndan gümüş madalya: Dünya ikincisi oldu
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Buse Naz Çakıroğlu'ndan gümüş madalya: Dünya ikincisi oldu

Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası 51 kilo finalinde milli sporcu Buse Naz Çakıroğlu, Rus rakibi Liliya Aetbaeva'ya mağlup olarak gümüş madalya kazandı.

Haber Merkezi AA
Milli sporcu Buse Naz Çakıroğlu, finalde kaybetti.

Milli sporcu Buse Naz Çakıroğlu, finalde kaybetti.

Rusya'da devam eden Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 51 kiloda ringe çıkan milli sporcu Buse Naz Çakıroğlu, gümüş madalya elde etti.

Ulan Ude kentinde gerçekleştirilen organizasyonda Buse Naz Çakıroğlu, 51 kilo finalinde Rus Liliya Aetbaeva ile karşı karşıya geldi.

Rakibine mağlup olan milli sporcu, podyumun ikinci basamağına çıktı.

Buse Naz Çakıroğlu, yarı finalde, daha önce 6 kez dünya şampiyonu olan Hint Chungneijang Mary Kom Hmangte'yi mağlup etmişti.

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