Çağdaş Atan: Demir çelikten emekli olmuş bir işçinin çocuğuyum

Kayserispor teknik direktörü Çağdaş Atan, Galatasaray maçı öncesi yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Atan, futbol konuşmayı sevdiklerini ancak Bartın'da yaşanan maden kazası sebebiyle bugün futbol konuşacak durumda olmadıklarını belirterek, "Demir Çelik'ten emekli olmuş bir işçinin çocuğuyum. Bartın'da hayatını kaybeden insanların üzüntüsünü yaşıyoruz. İnşallah, bir daha böyle bir şey yaşanmaz." ifadelerine yer verdi.
💬 "Demir-çelik fabrikasından emekli olmuş bir işçinin çocuğuyum. Bartın'da hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum."
🗣️ Y. Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan'ın maç önü açıklamaları. #KAYvGS pic.twitter.com/osAJQ1jnX7
💬 "Demir-çelik fabrikasından emekli olmuş bir işçinin çocuğuyum. Bartın'da hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum."
Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk ise, Bartın'da hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet dileyerek, "Ateş düştüğü yeri yakıyor. Dualarımızla ve kalbimizle, Bartın'daki vatandaşlarımızın yanında olduğumuzu bildirmek istiyorum." cümlelerini kullandı.
💬 "Ateş düştüğü yeri yakıyor. Dualarımızla ve kalbimizle, Bartın'daki vatandaşlarımızın yanında olduğumuzu bildirmek istiyorum."
🗣️ Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un maç önü açıklamaları. #KAYvGS pic.twitter.com/BswI4eqct1
💬 "Ateş düştüğü yeri yakıyor. Dualarımızla ve kalbimizle, Bartın'daki vatandaşlarımızın yanında olduğumuzu bildirmek istiyorum."