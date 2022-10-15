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Çağdaş Atan: Demir çelikten emekli olmuş bir işçinin çocuğuyum

Kayserispor, Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray'ı ağırlıyor. Mücadele öncesi yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan ev sahibi ekibin teknik direktörü Çağdaş Atan, Bartın'da yaşanan maden kazasına değindi. Atan, açıklamasında, "Bugün futbol konuşacak durumda değiliz. Demir çelikten emekli olmuş bir işçinin çocuğuyum, Bartın'da hayatını kaybeden insanların üzüntüsü içerisindeyiz." ifadelerine yer verdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Çağdaş Atan: Demir çelikten emekli olmuş bir işçinin çocuğuyum
Çağdaş Atan

Kayserispor teknik direktörü Çağdaş Atan, Galatasaray maçı öncesi yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Atan, futbol konuşmayı sevdiklerini ancak Bartın'da yaşanan maden kazası sebebiyle bugün futbol konuşacak durumda olmadıklarını belirterek, "Demir Çelik'ten emekli olmuş bir işçinin çocuğuyum. Bartın'da hayatını kaybeden insanların üzüntüsünü yaşıyoruz. İnşallah, bir daha böyle bir şey yaşanmaz." ifadelerine yer verdi.

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk ise, Bartın'da hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet dileyerek, "Ateş düştüğü yeri yakıyor. Dualarımızla ve kalbimizle, Bartın'daki vatandaşlarımızın yanında olduğumuzu bildirmek istiyorum." cümlelerini kullandı.

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