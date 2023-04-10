Çağdaş Atan: Galatasaray maçı için oynatmadım

Süper Lig'in 28. haftasında Kayserispor, Ümreniyespor'u 3-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı. Mücadele sonrasında ise Çağdaş Atan açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler:

Çok çalışıyoruz, çok tekrar ediyoruz. Bu yüzden galibiyetler alabiliyoruz. Çok iyi bir aile olduk. Birliktelik çok güzel şekilde devam ediyor. Bu bütün personelin başarısı. Çaycımız, ona çok selam söylüyorum. Ufak bir rahatsızlığı var, kemoterapi görüyor. Tüm personele armağan olsun.

Kayseri'de oruç tutma oranı çok yüksek. Saat 16:00'da maç oynandı ama sadece büyük maçlarda değil, bu stadı her zaman doldurmalarını istiyorum. Taraftarlar, benim ne demek istediğimi anlıyor.

Mane son 10-12 haftadır oynuyor. Arka adalesinde bir problem oldu. Galatasaray maçında kullanabilmek için riske etmedik. Ali Karimi yetişmeyecek. Carole'den ufak bir umudumuz var. Nurettin sezonu tamamen kapattı. Sadece Mane, Galatasaray maçında kesin olarak oynayacak diyebilirim.















