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Çağdaş Atan: "Tek transferimiz oyun gücü"

Süper Lig’in ilk haftasında Kayserispor, Beşiktaş’a deplasmanda 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılı takımın Teknik Direktörü Çağdaş Atan, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

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Haber Merkezi DHA
Çağdaş Atan: Tek transferimiz oyun gücü
Kayserispor teknik direktörü Çağdaş Atan, futbolculuk döneminde Beşiktaş'ta da forma giymişti.

Süper Lig'in ilk haftasında Beşiktaş deplasmanından 1-0'lık mağlubiyetle ayrılan Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, maçtan sonra açıklamalarda bulundu.

"Gemiyi karaya sağ salim yanaştıracağımızı düşünüyorum"

Sarı-kırmızılı ekibin hocası, “Kadrodan memnunum. Sayısal olarak eksik olduğumuz pozisyonlar var. Çok ciddi sakatlıklar yaşamazsak, tam kadro devam ettiğimiz zaman zor bir sezon olacak ama gemiyi karaya sağ salim yanaştıracağımızı düşünüyorum. Gerçekten bugün plana sadık kalarak, çalıştığımız her şeyi uygulayarak oynadık. Hücum presinde yaptıklarımızı bugün yapamadık ama rakibe az pozisyon vererek, 3-4 tane de pozisyon üretmişken maçı bitirebilirdik. Geliştirmekte olmamız gereken şeyler var. Çok çalışarak iyi yaptıklarımızı daha da işler hale getirmeye çalışacağız” diye konuştu.

"Oyun bence iki takım açısından harika geçti"

Çağdaş Atan, gelecek adına ümit veren bir oyun ortaya koyduklarını söyleyerek, "Maçtan önce sert maç olacağını biliyorduk. Ismael'in oyun tarzına bakınca topla oynayan takımlara karşı presle başarılı olmaya çalışan bir yapısı var. İlk yarı oyunun genelinde Weghorst'u koşturduk, hırpaladık. Geriden iyi oyun kurduk. Oyunun geneli bence iki takım açısından harika geçti. Kırmızı kart maça ayrı bir senaryo getirdi. 30 dakika kusursuz mücadele eden bir Kayserispor vardı. 10 kişiyken Emrah'la yakaladığımız pozisyon vardı ama bitirici darbeyi indiremedik. Son dakikada Ghezzal'ın golünü engelleyemedik. Bence ümit veren bir oyun vardı. Ismael çok çalışkan bir hoca. İyi hazırlanacaklarını düşünüyorduk. Takımı koruduğumuz için fiziksel ve oyunsal olarak ciddi çalışmalar yaptık. İki takımın da hazır halde olduğu bir 7’nci-8’inci hafta maçı gibi geçeceğini biliyorduk. Tempolu, temaslı, baskılı bir maç oldu" şeklinde konuştu.

“Bizim tek transferimiz oyun gücü”

Transfer yapmadan sezona başlayan tek takım olduklarını belirten Atan, "Bizim tek transferimiz oyun gücü. Çok çalışarak oyuncularımızı geliştirmek istiyoruz. İyi yoldayız ama çalışmaya devam etmemiz gerekiyor. Biz bu duruma ateşten gömlek olarak bakmıyoruz. Biz oyunu, oyuncu üzerinden değil oyun üzerinden okumaya çalışıyoruz. Kupa finali oynamış, ligi rahat pozisyonda bitirmiş bir Kayserispor vardı önümüzde. Veda ettiğimiz oyuncular kontrolümüz dışında giden oyuncular oldu. Kadrodan memnunum. Sayısal olarak eksik olduğumuz pozisyonlar var. Çok ciddi sakatlıklar yaşamazsak, tam kadro devam ettiğimiz zaman zor bir sezon olacak ama gemiyi karaya sağ salim yanaştıracağımızı düşünüyorum. Bu stattaki ortamı Kayseri'de oluşturabiliriz. Taraftarı arkamıza alabilirsek başka işler yapabiliriz. Fedakarlık sezonu Kayseri için, şehirde iyi bir sinerji var. Bu hafta sonu onları maça bekliyorum” ifadelerini kullandı.

“Altyapımızı ticarethane haline getirmeye çalışıyoruz”

Genç oyuncuları takıma katmayı planladıklarını söyleyen genç hoca, "İlk kampa başladığımızda 9 genç oyuncuyla başladık. Kampta özellikle 2-3 oyuncu belli bir seviyeye çıkabilecek potansiyelde olduğunu gösterdi. Oyunu ve sistemi daha güçlü hale getirebilirsek, birkaç genç oyuncuyu Kayseri'ye kazandırabileceğimizi düşünüyoruz. Bu kendimize edindiğimiz misyonlardan biri. Altyapımızı bir ticarethane haline getirmeye çalışıyoruz. Aynı antrenmanları yapıyoruz, A takımda ne çalışıyorsak aşağıdaki takımlar da aynı antrenmanları yapıyor. Ümit vaat eden oyuncular var" dedi.

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