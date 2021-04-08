Çağdaş Atan'dan Franz Kafka'lı cevap

Süper Lig'de dün Beşiktaş'ın 3-0 üstünlüğüyle sona eren maçın ardından çeşitli eleştirilere maruz kalan Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, sosyal medyadan paylaşımıyla eleştirilere cevap verdi.

Franz Kafka'dan alıntı yapan genç teknik adam, söz konusu paylaşımında, "Kirli bir camdan bakıp herkesi ve her şeyi kirli görüyorsunuz. Bir futbol adamı olarak değil bir insan olarak temennim kalplerimizin iyiliklerle dolu olması. Saygılarımla" ifadelerini kullandı.

Alanyaspor Kulübü, Beşiktaş karşısında kaleci Morafana'nın hatası ve Babacar'ın boş kaleye kaçırdığı gol pozisyonu üzerinden sosyal medyada çeşitli eleştirilere maruz kalmıştı.

Franz Kafka; Kirli bir camdan bakıp herkesi ve her şeyi kirli görüyorsunuz. Bir futbol adamı olarak değil bir insan olarak temennim kalplerimizin iyiliklerle dolu olması. Saygılarımla REKLAM April 8, 2021

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