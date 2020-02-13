SÜPER LİG

Çakır'ın rezaleti unutulmadı

MHK, Pazar günü Medical Park Stadı’nda oynanacak kritik Trabzonspor-Sivasspor maçına skandal bir kararla Cüneyt Çakır’ı atadı. Trabzon’da en son 2015-2016 sezonunda, Trabzonspor-Galatasaray derbisinde düdük çalan Çakır, o maçta verdiği kararlarla bordo-mavililerin mağlubiyetine neden olmuştu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
2015-2016 sezonundaki Trabzonspor-Galatasaray maçı

2015-2016 sezonundaki Trabzonspor-Galatasaray maçı

Süper Lig’de şampiyonluk yarışı iyice kızışırken, bu hafta zirve mücadelesini yakından ilgilendiren maçta, Trabzonspor ve Sivasspor, Medical Park Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Böylesine kritik bir önem arz eden ve belki de sezon sonu şampiyonluk ipini göğüsleyecek takımı belirleyecek olan müsabakaya MHK’nin yaptığı skandal atama ise dikkat çekti. MHK, daha önce yönettiği maçlarda bir çok takımı isyan ettiren hakem Cüneyt Çakır’ı Pazar günü oynanacak Trabzonspor-Sivasspor mücadelesine atadı. Cüneyt Çakır’ın, Trabzon’da düdük çaldığı son maç 5 yıl önce, 2015-16 sezonunun 5. haftasında oynanan Trabzonspor-Galatasaray maçıydı. Çakır, o maçta verdiği skandal kararlarla oyunun sonucuna etki etmiş, bordo-mavili takım, bunun sonucunda rakibine kendi evinde 1-0 mağlup olmuştu.

Cüneyt Çakır
Cüneyt Çakır

ŞOTA ÇİLEDEN ÇIKMIŞTI

Trabzonspor’un o dönem başında olan teknik direktör Şota Arvaledze 19 Eylül 2015’te Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanan ve sarı-kırmızılıların 1-0 kazandığı maçta Erkan Zengin’in şutunu gözünün önünde eliyle bloke eden Jason Denayer’in pozisyonunda “Devam” diyen Çakır’a, maçın ardından, “El pozisyonu yüzde yüz penaltı. Görmüyor, görmeyebilir ama veriyor, vermiyor. Kendisi çok iyi biliyor ne zaman verecek, ne zaman vermeyecek. Oyunu istediği gibi yönlendiriyor, istediğine kazandırıyor’’ demişti. Sadece Türkiye’de değil, Uluslararası arenada da verdiği hatalı kararlarla çoğu zaman gündeme oturan Cüneyt Çakır, birçok teknik adamın eleştirisine maruz kalmıştı. Şimdi kritik maç öncesi kafalardaki soru ise, Cüneyt Çakır’ın bu maçı hangi skorla bitirmek isteyeceği yönünde!

HER MAÇI SKANDAL

Cüneyt Çakır’ın bu sezon Süper Lig’in 16. haftasında oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde çaldığı düdükler ise hala gündemdeki yerini koruyor. Cüneyt Çakır’ın skandal düdükleriyle biten müsabakanın ardından adeta Türk futbolunda yeni bir kargaşa ortamı oluştu. Derbide çalmadığı penaltı düdükleriyle siyah-beyazlı kulübün büyük tepkisine neden olan Cüneyt Çakır’a Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi de büyük tepki göstermişti. Daha önce yönettiği karşılaşmalarda birçok kulüp tarafından defalarca maçlara istenmediği dile getirilen Çakır’ın hala kritik maçlara verilmesi tepkilerin büyümesine neden oluyor. Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde verdiği ve vermediği kararlarla futbolseverleri çileden çıkartan Cüneyt Çakır’ın bu skandal yönetimi ne ilkti ne de son olacak.

  • “GÖZÜNE GİRSİN O KOL’’
  • Trabzon’da yayınlanan yerel gazeteler, 19 Eylül 2015’teki Trabzonspor-Galatasaray maçında hakem Cüneyt Çakır’ın Denayer’in eline çarpan topa penaltı düdüğü çalmamasının oyunun kaderini etkilediğini ileri sürerek Çakır’a sert eleştiriler yöneltti. İlkhaber Gazetesi, “Hakem kararıyla yenildik. Buz gibi penaltı. Çakır çarptı”, Karadeniz Gazetesi, “Trabzon’a kör kurşun’’, Günebakış Gazetesi, ‘’Trabzon’a Çakır engeli. Nedir senden çektiğimiz. Kaza kurşunu’’ başlıklarıyla maçı okuyucularına duyurdu.
  • Kuzey Ekspres Gazetesi, ‘’Ne şans vardı ne de hakem. Aslan Çakırkeyif” manşetinin spotlarında, “Trabzonspor kazanmayı daha çok istedi, daha çok çalıştı. Ama direkler ve Cüneyt Çakır istemedi. Gözüne girsin o kol! Maçın 60’ncı dakikasında top Denayer’in net şekilde açık olan kolundan döndü. Taraflı tarafsız herkes ‘penaltı’ dedi, sadece pozisyona hakim yerde olmasına rağmen Cüneyt Çakır, devam kararı verdi. O dakikaya kadar oyunun hakimi olan Trabzonspor’un direnci kırıldı” ifadelerini kullandı.
  • “HAKEME GÖZLÜK GEREK”
  • Son Nokta Gazetesi, sürmanşetinden Cüneyt Çakır’a fotomontajla gözlük takılmış bir fotoğrafını yayınladı. Gazete ayrıca, “Bu penaltıyı vermeyen hakeme gözlük gerek. Cüneyt Hoca, kaç numara istersin. Fırtına’yı Çakır yaktı. Bariz penaltımızı vermedi, ipimizi çekti’’ başlıklarını kullandı. Taka Gazetesi ise, ‘’Çakır çaldı götürdü. Taraftar tribünden, izleyici televizyondan gördü. Cüneyt Çakır 2 metreden penaltıyı göremedi” ifadelerini kullandı. Gazete, ayrıca Trabzonspor yönetimine de çağrı yaparak, “Bu adamın yakasına yapışın. Net penaltıyı vermedi, takdir haklarını Galatasaray’dan yana kullandı” yorumunda bulunmuştu.

Cimbom'a yetmedi
Cimbom'a yetmedi

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ikinci maçında Alanyaspor’u konuk eden Galatasaray, 3-1 galip gelmesine rağmen ilk karşılaşmayı 2-0 kaybettiği için elenmekten kurtulamadı. Kupada İnegölspor, Adanspor, Kasımpaşa ve son olarak Galatasaray’ı eleyen Alanyaspor ise adını yarı finale yazdıran ekip oldu. 9. dakikada Ömer Bayram’ın sol kanattan açtığı arka direkte kafasıyla tamamlayan Emre Akbaba, takımını 1-0 öne geçirdi. 1-0. 31’de Fernandes’in defansın arkasına gönderdiği topu Ceyhun bekletmeden içeri açarken, Bammou penaltı noktası üzerinde beraberlik golünü buldu: 1-1. 49’da Ömer Bayram’ın soldan pasında Onyekuru’nun şutu direkten döndü. 54’de Ömer Bayram’ın soldan kullandığı köşe vuruşuna ceza sahasında elle müdahale eden Bammou penaltıya sebebiyet verdi. 55’te penaltıyı kullanan Adem Büyük, topu ve kaleciyi ayrı köşelere gönderdi: 2-1. 85’te Belhanda’nın ortasını arka direkte tamamlayan Adem skoru 3-1 yaptı. Kupanın son şampiyonu Galatasaray son dakikalarda baskısını arttırsa da turu geçirecek golü bulamadı ve kupaya veda etti.Alanya rakibini bekliyorKupanın son şampiyonu Galatasaray’ı eleyen Alanyaspor, yarı finalde Sivasspor- Antalyaspor eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak. Yarı final ilk maçları 3, 4 veya 5 Mart’ta, rövanşları da 21, 22 veya 23 Nisan’da yapılacak. Final ise 21 Mayıs’ta oynanacak.Divan’da birlik çağrısıGalatasaray İkinci Başkanı Abdurahim Albayrak, şubat ayı divan kurulu toplantısında camiaya birlik ve beraberlik çağrısı yaptı. Albayrak, “Biz birlik olursak Galatasaray’ın başaramayacağı bir şey yok. Bazı arkadaşlar ‘battık, ettik’ diye anlatıyorlar. Galatasaray’ın borcu yönetilebilir duruma geldi. Gelecekte büyük transfer olmayacak. Genç kardeşlerimize yöneliyoruz” diye konuştu.Başkan yardımcısı Yusuf Günay ise “Yasal zorunluluk olursu seçime gideriz” dedi. Divan Başkanı Eşref Hamamcıoğlu ise Başkan Mustafa Cengiz’in camiadan özür dilemesini istedi.Bülent Korkmaz: Ofansif anlamda çok çalışacağız

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