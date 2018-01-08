Çalımbay'ın hedefi iskelet kadro

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Süper Lig’de zirveye doğru taşıdığı bordo-mavili takımın iskelet kadrosunu oluşturmak için sıkı bir çalışma temposuna girdi. Deneyimli teknik adamın takımın başına gelmesinin ardından ligde fırtına gibi esmeye başlayan Trabzonspor, ikinci yarıda daha iddialı bir konuma gelebilmek için çalışmalarını Antalya’da sürdürüyor. Bordo-mavililer ile birlikte ilk kez en uzun süreli kamp dönemini geçirecek olan deneyimli teknik adam, kendi oyun felsefesini takıma monte edebilmek için sıkı bir çalışma programı uyguluyor. Öncelikli olarak iskelet bir kadro oluşturup, ligin geri kalan bölümünde istediği saha sonuçlarını almayı planlayan Çalımbay, takımın başına geldiği günden beri tespit ettiği eksikler üzerinde duruyor.

KENDİ OYUNUNU SAHAYA YANSITACAK

Son 7 sezondur takımın bir iskelet kadrosunun olmaması nedeniyle sıkıntılı bir süreç geçiren Trabzonspor'da, göreve geldiği günden beri kadro fazlalığına dikkat çeken Rıza Çalımbay, takımın yapısına uygun ve kendi oyun felsefesini kabullenen oyuncularla yola devam etmek istediğini vurguladı. Bordo-mavili yönetime de bu doğrultuda rapor veren Çalımbay, ilk planda oynayanla, oynamayan futbolcuların mutlu bir şekilde kendini sürekli hazır tuttuğu kemik bir kadro yapısı oluşturmayı planlıyor. Sakat ve cezalı oyuncular dışında sürekli belirlediği kadroyu sahaya sürmeye özen gösteren tecrübeli hoca, takıma yeni gelecek transferlerle birlikte iskelet kadrosuna son şeklini verecek.