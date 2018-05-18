Çalımbay'la yollar ayrılıyor

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, haftalık düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Kulüp yöneticileri ile bir görüşme yaptıklarını aktaran Çalımbay, “Gelecek sezon çalışmayı düşünmediğimi söyledim. ‘Burada elimden gelini yaptım, buradan iyi bir şekilde ayrılmak istiyorum’ dedim. Göreve geldiğimde sözleşmem 2 yıldı, 1 yıl olmasını ben istedim. Trabzonspor camiasına, hepsine saygım sonsuz, teşekkür ettim ve yolumuzu ayırdık” dedi. Çalımbay, sezon içinde 12 maç yenilmedikleri periyotta berabere kaldıkları maçlar nedeniyle takıma tepkiler geldiğini belirterek, “Bazı maçları şanssız şekilde kazanamadık. Son dakikalarda yediğimiz gollerle Konyaspor, Fenerbahçe maçlarında berabere kaldık. Çok farklı kazanacağımız Göztepe maçında berabere kaldık, Gençlerbirliği maçında penaltıyı atsak farklı olurdu. Maalesef ondan sonra inişli çıkışlı grafik çizdik. Sonuç olarak 13. sırada aldığımız takımı 5. sıraya kadar getirdik” diye konuştu.

REMY, MAİCON VE UMAR’I İSTEMİŞTİK

Devra arasında takıma takviye yapamadıklarını belirten tecrübeli teknik adam, “Las Palmas’tan Remy’i çok istiyorduk. Antalya’dan Maicon, Osmanlıspor’dan Umar’ı, Bursasporlu Kembo, Kayserispor’dan Mendes’i istedik ama hiçbirini alma imkanımız olmadı. Onun için bu kadromuzla yolumuza devam ettik. Devam ederken başarılı olmamız gerekiyordu. Sezonu çok daha iyi yerde bitirmek için elimizden gelen her şeyi yaptık ama bazen aşamayacağımız şeyler oldu” dedi.

Burak’tan veda!

Rıza Çalımbay’ın Karabükspor maçında son kez takımın başında olacağını belirtmesinin ardından Burak Yılmaz, hocasına sosyal medyadan veda etti. Milli golcü yaptığı paylaşımda, “Verdiğiniz emekler için teşekkür ederiz Hocam. yolunuz açık olsun” ifadelerine yer verdi.