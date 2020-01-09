Caner Erkin: Şenol Hoca neden öyle dedi anlamadım

Süper Lig'de ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Beşiktaş'ta Caner Erkin, kamp yaptığı otelde röportaj verdi. TRT Spor'a konuşan tecrübeli futbolcunun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;
"İkinci devre daha iyi bir Beşiktaş olacak"
- "Bütün kamuoyu benim ofansif bir bek olduğumu biliyor. Abdullah Avcı’nın sistemi de buna uygundu. Ben de topla buluşmayı seven bir oyuncu olduğum için benim için de çok keyifli oldu. Bazı sıkıntılar da yaşadık. İlk sistem olmadı. Geçtiğimiz sezon bazen karambol oyunlar oynuyorduk. Her büyük takımda olduğu bazı değişiklikler yaşandı, formsuzluklar oldu. Kırılma dönemi yaşandı ilk 6 haftada. Sonra iyi atlattık ve bir seri yakaladık. İkinci devre daha iyi bir Beşiktaş olacak sahada."
"Futbola santrfor olarak başladım"
- "Mevkii önemli değil. Ben sahada olayım yeter. Futbola santrfor olarak başladım. Sonra sol açık, 10 numara gibi mevkilerde oynadım. Bek eksikliği yaşanırken sonra bek oynadım. Her mevkide forma giydim neredeyse. Kendimi en rahat bekte iyi hissediyorum. Bekte daha iyi oyun kuruyorum."
"Psikologlardan yardım alıyorum"
- "Bazen eve gidince, eşimle seyrediyoruz maçı, o da inanamıyor sahadaki sinirli halime. Agresifliğim konusunda profesyonel yardım alıyorum. Psikologlarla görüşüyorum. Haksızlığa gelemiyorum, adalet istiyorum. Yakınıma yapıldığında daha fazla tepki veriyorum."
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"Messi ve Ronaldo da sinirleniyor"
- "Ben agresifliği bıraktığım zaman futbolu bırakırım. Hakem hata yapınca tepki koyuyorsunuz. O da ya benle konuşuyor ya da kart çıkartıyor. Genellikle de karta başvuruyorlar. Messi de Ronaldo da sinirleniyor. Hakemler orada daha korumacı yaklaşıyor. Hakemler burada daha rahat davranıyor kart gösterme konusunda. Biz hakemleri onlar da bizi tanımak zorunda."
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"Gözlerimizle bile anlaşıyoruz"
- "Hoca beni ben de hocayı iyi tanıyorum. Kariyerimde önemli hocalar oldu, Fatih Terim, Ersun Yanal, Şenol Güneş gibi. İkimiz birbirimizi gözlerimizden anlıyoruz."
"Büyük kulüpler zirveyi ele alır"
- "Bu sene farklı bir lig yaşanıyor. Sivasspor’u da tebrik ediyoruz. Büyük kulüplerin sezon sonunda ligi ele alacağını düşünüyorum."
"Önce Beşiktaş ile görüşeceğim"
- "Sözleşme için yönetim ile konuşuyoruz, bir anlaşma olursa zaten taraflar açıklar ancak sözleşme konusunda bir sorun olmaz, önce Beşiktaş ile görüşeceğim."
"Neden milli takımda olmadığımı bilmiyorum"
- "Son zamanlarda milli takıma çağrılmadım. Neden olmadığımı da bilmiyorum. Şenol Hoca ile de konuşmadık. Geçtiğimiz haftalarda benimle ilgili, 'Fikret Orman, Caner'in sorunlarını çözerse Caner çok iyi olur' dedi ama Şenol hoca burada ne demek istedi, ben anlamadım"
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