Caner Erkin ve Volkan Demirel arasında dikkat çeken diyalog

Fatih Karagümrüklü futbolcu Caner Erkin, Beşiktaş maçında yaptırdığı penaltı ve oyundan çıkarken gösterdiği tepki sonrasında sosyal medyada gündem haline geldi.
İlk yarıda topa elle müdahale ettiği için takımının aleyhinde penaltı çalınmasına neden olan Caner Erkin'e eleştiri mesajları atıldı. Erkin, ikinci yarının son dakikalarında ise oyundan alınırken teknik direktörü Volkan Demirel ile kısa süreli bir tartışma yaşadı.
Caner Erkin, tabelada numarasını gördükten sonra Volkan Demirel'e "Hocam niye değiştiriyorsun ya!" diyerek tepkisini dile getirdi.