Spor Caner Erkin ve Volkan Demirel arasında dikkat çeken diyalog
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Caner Erkin ve Volkan Demirel arasında dikkat çeken diyalog

Fatih Karagümrük-Beşiktaş maçının son dakikalarında oyundan alınan Caner Erkin, teknik direktörü Volkan Demirel'e tepki gösterdi. Erkin, oyundan alınacağını öğrenince hocasına bakarak 'beni niye değiştiriyorsun?' diyerek isyan etti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Caner Erkin ve Volkan Demirel arasında dikkat çeken diyalog
Volkan Demirel, maçın son dakikalarında hakeme yapmış olduğu itirazlar sonrasında ikinci sarı kartını gördü ve sahadan atıldı.

Fatih Karagümrüklü futbolcu Caner Erkin, Beşiktaş maçında yaptırdığı penaltı ve oyundan çıkarken gösterdiği tepki sonrasında sosyal medyada gündem haline geldi.

İlk yarıda topa elle müdahale ettiği için takımının aleyhinde penaltı çalınmasına neden olan Caner Erkin'e eleştiri mesajları atıldı. Erkin, ikinci yarının son dakikalarında ise oyundan alınırken teknik direktörü Volkan Demirel ile kısa süreli bir tartışma yaşadı.

Caner Erkin, tabelada numarasını gördükten sonra Volkan Demirel'e "Hocam niye değiştiriyorsun ya!" diyerek tepkisini dile getirdi.
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