UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ

Caner Erkin'den Şampiyonlar Ligi rekoru

Beşiktaş'ta Caner Erkin, Bayern Münih'le oynanan karşılaşmada 'pas arası' istatistiğiyle bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde bir rekora imza attı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Caner Erkin Bayern Münih karşısındaki oyunuyla alkış aldı.

Caner Erkin Bayern Münih karşısındaki oyunuyla alkış aldı.

Fotoğraf: AA

Milli futbolcu Caner Erkin, Beşiktaş'ın Vodafone Park'ta Bayern Münih'e 3-1 yenilerek Şampiyonlar Ligi'ne veda ettiği maçta dikkat çeken bir istatistiğe imza attı.

Opta'nın verilerine göre 29 yaşındaki futbolcu, Bayern karşısında yaptığı 10 pas arasıyla Devler Ligi'nde sezonun rekorunu kırdı.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde bir maçta en çok pas arası atan futbolcu olan Caner, özverili oyunuyla da taraftarından alkış aldı.


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