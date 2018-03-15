Caner Erkin'den Şampiyonlar Ligi rekoru

Milli futbolcu Caner Erkin, Beşiktaş'ın Vodafone Park'ta Bayern Münih'e 3-1 yenilerek Şampiyonlar Ligi'ne veda ettiği maçta dikkat çeken bir istatistiğe imza attı.

Opta'nın verilerine göre 29 yaşındaki futbolcu, Bayern karşısında yaptığı 10 pas arasıyla Devler Ligi'nde sezonun rekorunu kırdı.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde bir maçta en çok pas arası atan futbolcu olan Caner, özverili oyunuyla da taraftarından alkış aldı.

10 - Bayern karşısında 10 pas arası yapan Caner Erkin bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde bir maçta en fazla pas arası yapan isim oldu; en son Aralık 2016'da Tony Jantschke bir Şampiyonlar Ligi maçında daha fazla pas arası yaptı (Gladbach v Barcelona). Fişek. — OptaCan (@OptaCan) 14 Mart 2018



