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Hatayspor - Başakşehir (CANLI)

Hatayspor, Süper Lig'in 13. haftasında Başakşehir'i ağırlıyor. Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 20:00'da başlayacak. Karşılaşmanın canlı anlatımını ve önemli gelişmelerini haberimizden takip edebilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Canlı anlatım: Hatayspor - Başakşehir: İlk 11ler belli oldu
​Hatayspor - Başakşehir

Teknik direktör Volkan Demirel yönetimindeki Hatayspor, ligde ve Avrupa'da iyi bir başarı grafiği sergileyen Emre Belözoğlu'nun takımı Başakşehir'i ağırlıyor. Eskiden Fenerbahçe'de aynı formayı terleten iki isim, teknik direktör olarak karşı karşıya gelecek.

Hatayspor - Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Hatayspor - Başakşehir karşılaşması 7 Kasım 2022 Pazartesi (Bugün) saat 20:00'da başlayacak. Mücadeleyi Suat Arslanboğa yönetecek. Digitürk üyeliği bulunan kullanıcılar beIN SPORTS ekranlarından bu maçı canlı olarak izleyebilir, üyeliği bulunmayan kullanıcılar ise Yeni Şafak Spor'un Canlı Skor sayfasından canlı anlatımı takip edebilecek.

Muhtemel 11'ler

  • Hatayspor: Erce, Kamil Ahmet, Vranjes, Burak, Adekugbe, Onur, Kaan, Aabid, Ribeiro, El Kaabi, Bertuğ.

  • Başakşehir: Volkan, Ömer Ali, Duarte, Touba, Hasan Ali, Ndayishimiye, Deniz, Aleksic, Berkay, Mounir, Okaka.
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